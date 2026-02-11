Alerta en Guatemala por virus que afecta a gatos en El Salvador

En las últimas semanas, las autoridades guatemaltecas han reforzado las campañas preventivas para recalcar la importancia de mantener al día el esquema de vacunación de los gatos y así reducir el riesgo de contagio de panleucopenia felina en Guatemala.

Esta enfermedad viral afecta únicamente a felinos y golpea con más fuerza a aquellos que no tienen completo su esquema de vacunación. En especial, pone en riesgo a cachorros y gatos jóvenes de hasta un año.

La alerta no es solo local. En El Salvador, medios de comunicación informaron que el brote comenzó en diciembre y que está impactando principalmente a gatos no vacunados. Incluso, un hospital veterinario de ese país comentó que ha llegado a atender entre 30 y 60 casos diarios de la enfermedad.

En Guatemala, la Unidad de Bienestar Animal de Municipalidad de Guatemala lanzó una campaña informativa en redes sociales para orientar a los dueños de mascotas sobre los riesgos de la panleucopenia felina y cómo prevenirla.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) explica que el virus se transmite con facilidad. Puede propagarse a través de fluidos como orina, saliva, vómitos y heces, pero también por contacto con objetos contaminados como jaulas, platos o areneros.

Irene Velázquez, coordinadora de la Unidad de Bienestar Animal del MAGA, explicó que se trata de un virus altamente contagioso, especialmente en lugares donde conviven varios gatos. Aunque existe preocupación por la situación en El Salvador, señaló que en Guatemala todavía no se cuenta con cifras oficiales consolidadas sobre la magnitud del problema.

“Tenemos conocimiento de que la enfermedad está muy cerca, especialmente en El Salvador, por lo que es fundamental que los dueños de gatos en Guatemala tomen las medidas necesarias, principalmente completar el esquema de vacunación”. Irene Velázquez, coordinadora de la Unidad de Bienestar Animal del Maga

Una enfermedad altamente letal

Veterinarios advierten que la panleucopenia felina puede ser mortal, sobre todo en gatos no vacunados. Los síntomas incluyen vómitos, letargo, diarrea con sangre y, en los casos más graves, hemorragias internas.

LECTURAS RELACIONADAS Boom de mascotas en Guatemala: miles de hogares se integran al mercado de alimento para animales

El avance puede ser rápido. La enfermedad afecta principalmente el sistema digestivo y el sistema inmunológico, debilitando severamente al animal y, en muchos casos, provocando su muerte.

Víctor Girón, médico veterinario, señaló que la enfermedad no es nueva; sin embargo, en las últimas semanas ha cobrado mayor visibilidad, lo que ha permitido que más personas estén informadas y asuman con mayor responsabilidad el cuidado y la vacunación de sus gatos.

“Es algo con lo que ya veníamos lidiando desde hace algún tiempo, pero ahora se ha socializado más” Víctor Girón, Médico Veterinario

¿Cómo prevenir la panleucopenia felina?

Las autoridades del MAGA recomiendan medidas básicas pero fundamentales para prevenir el contagio:

Mantener limpios y desinfectados los espacios donde viven los gatos.

Llevarlos a controles veterinarios periódicos .

. Evitar el contacto con gatos enfermos o que no estén vacunados.

o que no estén vacunados. Cumplir con el plan de vacunación completo.

Velázquez recordó que la enfermedad es prevenible gracias a la vacuna triple felina, que protege contra este virus y otras dos enfermedades frecuentes en gatos.

Por ahora, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) informó que mantiene campañas activas contra la rabia, pero no ha anunciado jornadas específicas relacionadas con la panleucopenia felina en Guatemala