Chikungunya en Guatemala: confirman primer caso tras una década sin contagios

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Chikungunya en Guatemala: confirman primer caso tras una década sin contagios

El virus del chikungunya es transmitido por el zancudo Aedes aegypti. El primer caso en Guatemala se reportó en San Marcos, después de una década sin casos de la enfermedad.

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El mosquito Aedes aegypti es el responsable de la transmisión del chikungunya. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El mosquito Aedes aegypti es el responsable de la transmisión del chikungunya. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Después de una década sin casos de chikungunya en Guatemala, el Ministerio de Salud confirma el primero en Catarina, San Marcos, mientras que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mantiene una alerta epidemiológica por el aumento sostenido de la enfermedad en países de las Américas.

En un inicio, el caso fue reportado como posible dengue, que luego dio positivo a chikungunya, según el informe de la Situación Epidemiológica de la Arbovirosis en Guatemala 2026, al 28 de febrero, emitido por la cartera.

El contagio ocurrió en la zona fronteriza con México, donde se han confirmado 12 casos en los estados de Chiapas y Quintana Roo. Al ser una zona de alta movilidad, se incrementa el riesgo de introducción y expansión de la enfermedad en territorio guatemalteco.

Salud también notificó otros cuatro casos sospechosos en los departamentos de Escuintla, Chiquimula y Guatemala.

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La OPS emitió la alerta debido al incremento de casos en la región desde el 2025 y la “reanudación” de la transmisión autóctona en zonas donde la enfermedad no se registraba desde hace años. El análisis genómico ha identificado tres genotipos del virus en circulación en el mundo.

Durante el 2025, en la región de América se confirmaron 113 mil 926 casos de chikungunya y 170 defunciones en 18 países, entre ellos Bolivia, Brasil, Cuba, Panamá y Paraguay.

Frente a la propagación de la enfermedad, la OPS insta a los países a intensificar la vigilancia epidemiológica y de laboratorio, además de la detección temprana y el manejo clínico de los casos. También recomienda fortalecer las acciones para el control del vector que transmite la enfermedad.

Comportamiento

En el 2015 se reportaron 658 casos positivos de chikungunya en Guatemala; en el 2016 hubo una caída drástica al confirmarse únicamente 11. Desde entonces, el virus se ausentó del territorio nacional hasta este 2026.

La enfermedad es transmitida por el zancudo Aedes aegypti, el mismo vector que contagia el dengue y el zika.

En el pódcast Hablemos de Salud, participa Thais dos Santos, asesora regional en arbovirosis de la OPS, quien indica que, al no circular el virus por muchos años en países como Guatemala, se acumuló una cantidad considerable de personas susceptibles a la infección.

Además, las condiciones climáticas extremas y las brechas en vivienda, así como en agua y saneamiento, contribuyen a la proliferación del zancudo que está en contacto con la población.

La enfermedad se caracteriza por fiebre y por causar dolor debilitante en las articulaciones, especialmente en manos, muñecas y pies, que para algunas personas puede persistir por varias semanas o volverse crónico.

Eliminar los criaderos del zancudo transmisor en las casas es la principal forma de prevenir el chikungunya, según la OPS.

Se consultó con el Ministerio de Salud sobre las acciones implementadas para frenar la proliferación del vector, pero al cierre de la edición no respondió.

Captura del informe Situación Epidemiológica de las Arbovirosis en Guatemala 2026, del Ministerio de Salud, que confirma un caso de chikungunya en San Marcos. El reporte es al 28 de febrero.

Captura de la página web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en donde se publican los casos de chikungunya en las Américas. Guatemala registra un caso positivo este año.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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