Alertan sobre pantera negra en área urbana de Mazatenango; autoridades intensifican búsqueda

Un operativo encabezado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) fue activado este viernes 14 de noviembre en el área de Salaché, Mazatenango, Suchitepéquez, tras el avistamiento de un jaguar melánico o pantera negra.

De forma preliminar, se presume que el ejemplar fue adquirido por una familia local y que logró escapar recientemente junto a otro felino de la misma especie.

La Gobernación Departamental de Suchitepéquez informó que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad para resguardar tanto a la población como al animal.

Se informó que el dispositivo de respuesta está dirigido por la gobernadora departamental, Mariana Enríquez, e integrado por personal de la División de Protección a la naturaleza (DIPRONA) de la Policía Nacional Civil (PNC), la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y los Bomberos Voluntarios.

Durante la tarde de este viernes comenzaron las labores de rastreo en la zona, con el objetivo de lograr una captura segura y garantizar su resguardo.

En caso de un encuentro cercano con el felino, Gobernación Departamental, en coordinación con las instituciones especializadas, recomendó a la población mantener la calma, evitar movimientos bruscos y abstenerse de acercarse, alimentar o intentar interactuar con el ejemplar.

También instó a reportar avistamientos mediante fotografías o coordenadas, siempre desde una distancia segura.

“Es un animal con fuerza considerable; cualquier intento de contacto podría causar lesiones”, advirtió una fuente del CONAP.

El operativo continuará hasta lograr la localización del ejemplar y su captura segura.