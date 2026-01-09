Alta carga vehicular, accidentes y obras viales afectan la movilidad en la capital, Mixco y Villa Nueva

Una serie de incidentes viales, incluidos vehículos con fallas mecánicas, derrames y colisiones, complicó este viernes 9 de enero el tránsito en rutas clave de la capital y municipios cercanos, según reportes de Emetra y la PMT.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que varios incidentes complican la circulación en distintas zonas de la capital.

Un picop con fallas mecánicas bloqueó parte de la ruta CA-9 Norte, en cercanías del puente Belice, zona 17. En la Calle Martí, un cabezal con desperfectos generó lentitud; se coordinó apoyo para liberar el tramo.

Otro vehículo presentó fallas cerca de la Guardia de Honor, zona 10. En el puente del Periférico, frente a la colonia San Jorge, zona 11, un automóvil colisionó contra la estructura. Bomberos asistieron a los afectados.

En la Ciudad de Guatemala, la PMT reportó una colisión entre una camioneta y un cabezal en la avenida Petapa y 39 calle, zona 12, con únicamente daños materiales. El personal trabaja en el lugar para mejorar la movilidad.

También se brindó asistencia vial en la calzada Atanasio Tzul y 37 calle, zona 12, donde un vehículo sufrió el estallido de un neumático y quedó detenido en el carril derecho, en sentido sur.

En la zona 13, un vehículo con fallas mecánicas fue orillado en la 8ª calle y 2ª avenida, lo que permitió liberar la circulación en esa intersección.

La PMT de Mixco reportó alta carga vehicular en ambos sentidos de la calzada San Juan y la calzada Roosevelt.

Por aparte, Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva, informó que un camión derramó combustible en la calzada Raúl Aguilar Batres y 38 calle, lo que genera complicaciones desde el final de la cuesta de Villa Lobos hacia el norte.

Además, en el sector de Bárcenas, Covial realiza trabajos que obligan a implementar carriles reversibles, debido al incremento de vehículos que se dirigen hacia Antigua Guatemala.

Las autoridades de tránsito recomendaron precaución y prever más tiempo de traslado ante el aumento de emergencias viales y la carga vehicular habitual de los viernes.

Se coloca selecto sobre diésel derramado en calzada Aguilar Batres y 38 calle, para evitar riesgos a la circulación. #TransitoVN pic.twitter.com/h2jPN0d8iG — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) January 9, 2026

#PrecauciónAlTransitar



Vehículo empotrado en Anillo Periférico y 22 avenida, zona 11, sentido sur, ingreso al viaducto, se coordina apoyo de Policía MT



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#TráficoGT #TransitoGT #MovilidadGT #Zona11 #AmilcarMontejo pic.twitter.com/sf8P6yfLlY — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) January 9, 2026

