Alta carga vehicular colapsa la Roosevelt desde el puente Tinco hasta El Obelisco

La congestión se origina en Mixco, donde automovilistas forman hasta cuatro filas para incorporarse a los carriles centrales. Las complicaciones alcanzan hasta El Obelisco, según Emetra.

Imagen captada por cámaras de Emetra muestra la congestión vehicular en el puente Tinco, donde automovilistas forman varias filas para ingresar a la calzada Roosevelt. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

El tránsito vehicular en la calzada Roosevelt fue severamente afectado este lunes 3 de septiembre, debido a una serie de factores que confluyeron desde horas de la tarde, según confirmaron autoridades de tránsito.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), explicó que la congestión se origina en Mixco, en el ingreso a Belén, sobre el puente Tinco, donde numerosos conductores intentan incorporarse al tramo de carriles centrales.

“La situación se complica porque los automovilistas hacen hasta cuatro filas simultáneas, lo cual satura el ingreso y afecta toda la circulación desde ese punto hasta El Obelisco, en la zona 9 capitalina”, detalló Montejo.

Además, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco reportó alta carga vehicular sobre la calzada San Juan, en dirección hacia occidente. La acumulación de vehículos coincidió con una lluvia moderada en el sector, lo que complicó aún más el desplazamiento.

Durante la jornada también se registraron cuatro vehículos averiados, que fueron retirados por las autoridades de tránsito para evitar mayores bloqueos.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a mantener la calma, evitar cambios de carril innecesarios y respetar las indicaciones de los agentes que trabajan en la regulación del tráfico en la zona.

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Amilcar Montejo Caos vial en la Roosevelt PMT de Guatemala PMT de Mixco Tráfico en la ciudad de Guatemala Tráfico en la Roosevelt 
