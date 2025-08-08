Amenazas a contratistas dejan desiertas licitaciones de obras viales en varios departamentos

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmó este viernes 8 de agosto que varias licitaciones para obras viales han quedado desiertas debido a amenazas contra contratistas, quienes reciben advertencias de que les quemarán la maquinaria o atentarán contra su personal si participan en proyectos en determinados territorios.

El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, indicó que esta situación ha provocado que empresas desistan de competir, lo que retrasa la ejecución de obras.

Uno de los casos recientes ocurrió en El Tejar, Chimaltenango, donde el alcalde notificó que una empresa paralizó trabajos tras recibir amenazas de extorsión. La Unidad Ejecutora correspondiente ya presentó la denuncia ante el Ministerio Público.

El hecho se conoció después de que la compañía señalara al jefe edil y a un diputado de estar detrás de la extorsión, acusación que ambos negaron.

Díaz aseguró que se coordinan acciones con el Ministerio de Gobernación para garantizar la seguridad en la ejecución de los contratos adjudicados.

“Lo que menos queremos es que la población resulte afectada; no se trata de atacar al ministerio, sino de garantizar el derecho a una infraestructura vial aceptable y en buenas condiciones”, afirmó.

El ministro también anunció que el CIV invertirá alrededor de Q100 millones en la compra de maquinaria de última generación, mediante un acuerdo de gobierno a gobierno con Estados Unidos. La adquisición incluirá motoniveladoras, tractores y otros equipos para renovar el parque de la Dirección General de Caminos y atender de forma primaria y de emergencia la red vial del país.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

