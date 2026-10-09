Comunitario
Anuncian cierres en el bulevar Vista Hermosa el 10 y 11 de octubre por instalación de pasarela peatonal
Los cierres temporales de carriles en la zona 15 comenzarán el sábado 10 de octubre por la instalación de una nueva pasarela en el bulevar Vista Hermosa.
Foto de referencia: Autoridades municipales anuncian que instalarán una pasarela en el bulevar Vista Hermosa por lo que cerrarán carriles. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Este fin de semana se llevarán a cabo cierres temporales de carriles en la zona 15, entre la 2.ª calle, la 18 avenida y la 18 avenida A, en el bulevar Vista Hermosa. Estas restricciones viales se aplicarán debido a los trabajos de instalación de una nueva pasarela peatonal en el sector.
Según informaron autoridades municipales, las restricciones comenzarán el sábado 10 de octubre, a las 18 horas.
Fases nocturnas y horario de finalización de las obras
Las intervenciones se ejecutarán por fases, durante la noche y la madrugada, para reducir las complicaciones en el tránsito.
Según el programa establecido por las autoridades de tránsito, se estima que los trabajos concluyan el domingo 11 de octubre, a las 5.30 horas, cuando se restablecerá por completo la circulación vehicular en el bulevar.
Recomendaciones viales
Ante estas restricciones temporales, las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar demoras.
Asimismo, recuerdan a la ciudadanía la importancia de respetar las normas de tránsito y seguir las instrucciones de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ubicados en el sector.