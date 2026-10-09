Anuncian cierres en el bulevar Vista Hermosa el 10 y 11 de octubre por instalación de pasarela peatonal

Este fin de semana se llevarán a cabo cierres temporales de carriles en la zona 15, entre la 2.ª calle, la 18 avenida y la 18 avenida A, en el bulevar Vista Hermosa. Estas restricciones viales se aplicarán debido a los trabajos de instalación de una nueva pasarela peatonal en el sector.

Según informaron autoridades municipales, las restricciones comenzarán el sábado 10 de octubre, a las 18 horas.

Fases nocturnas y horario de finalización de las obras

Las intervenciones se ejecutarán por fases, durante la noche y la madrugada, para reducir las complicaciones en el tránsito.

Según el programa establecido por las autoridades de tránsito, se estima que los trabajos concluyan el domingo 11 de octubre, a las 5.30 horas, cuando se restablecerá por completo la circulación vehicular en el bulevar.

Recomendaciones viales

Ante estas restricciones temporales, las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar demoras.

Asimismo, recuerdan a la ciudadanía la importancia de respetar las normas de tránsito y seguir las instrucciones de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ubicados en el sector.