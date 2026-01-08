Anuncian cierres en la Aguilar Batres por instalación de pasarela; recomiendan rutas alternas

Las autoridades de tránsito de Villa Nueva y de la capital informaron que este sábado 10 de enero se realizarán cierres viales en la calzada Raúl Aguilar Batres, debido a los trabajos de reinstalación de la pasarela derribada en octubre del 2025 por un tráiler, en la 37 calle de la zona 12 de Villa Nueva.

El cierre total de la vía está programado a partir de las 22.00 horas, por lo que se han habilitado desvíos para el transporte pesado y liviano con el fin de mitigar el congestionamiento vehicular.

Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informó que los vehículos de carga que se movilicen desde el sur hacia la Ciudad de Guatemala deberán ingresar por el bulevar Los Reformadores para conectar con la avenida Petapa.

Quienes circulan desde el área central de la capital hacia el sur, por el anillo Periférico, también serán desviados hacia la avenida Petapa.

Asimismo, se recomienda utilizar la Ruta Nacional 14 como vía alterna en ambos sentidos.

Desvíos para transporte liviano

Los automovilistas que se desplacen hacia el sur podrán utilizar el bulevar Sur de San Cristóbal. En sentido norte, el paso se habilitará desde la conexión de Búcaro hacia Cenma, con recorrido por El Frutal hasta llegar a la avenida Petapa.

Otras opciones sugeridas por Emetra

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, sugirió estas alternativas adicionales:

Usuarios que viajen de Villa Nueva hacia la capital pueden utilizar el puente Villalobos hacia Ciudad San Cristóbal.

También se podrá transitar por San Miguel Petapa, Villa Canales y Boca del Monte.

El carril auxiliar de la calzada Aguilar Batres estará disponible para aliviar la carga vehicular.

Desde la capital hacia Villa Nueva se puede tomar el Periférico hacia Las Charcas y luego conectar con San Cristóbal.

Otra opción es acceder desde el Periférico hacia la avenida Petapa y dirigirse a Villa Hermosa.

También se habilitará el uso del VAS en la calzada Atanasio Tzul.

Las autoridades hicieron un llamado a mantenerse informados por los canales oficiales para confirmar los horarios y desvíos definitivos. Se prevé que el tránsito se habilite nuevamente el domingo a las 6.00 horas.

