Anuncian reducción de carriles y cierre bajo el viaducto La Castellana por obras del AeroMetro

Los trabajos de construcción de la Fase 1 del proyecto AeroMetro implicarán cierres y desvíos viales en la zona 9, a partir del lunes 9 de marzo, informó este martes 3 de marzo la Municipalidad de Guatemala.

Las modificaciones en la circulación afectarán principalmente la 12 calle, donde se reducirá el número de carriles en ambos sentidos.

Según la información divulgada por la comuna, también se instalarán cinco semáforos provisionales para regular el tránsito mientras se desarrollan las obras.

Además, se cerrará el tramo bajo el viaducto La Castellana, lo que obligará a los conductores a utilizar rutas alternas en el sector.

Las autoridades recomiendan a vecinos y automovilistas planificar sus desplazamientos con anticipación y mantenerse atentos a la información oficial difundida por los canales institucionales de MuniGuate, AeroMetro y la Policía Municipal de Tránsito.

Las medidas forman parte del avance del proyecto y estarán vigentes mientras se ejecutan los trabajos en el área, según se informó.

Como parte de la ejecución de la Fase 1 del #AeroMetroGT, será necesario implementar rutas alternas debido a los trabajos de construcción. 🚧🚦🚡



— Aerometro Guatemala (@AerometroGt) March 3, 2026

