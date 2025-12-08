Apagón afecta semáforos en zonas clave de la capital y genera alerta vial de la PMT

Varias zonas de la Ciudad de Guatemala enfrentan complicaciones viales este lunes 8 de diciembre debido a un apagón que ha dejado fuera de servicio a múltiples semáforos en cruces de alta circulación.

Amílcar Montejo, jefe de Comunicación de Emetra, indicó que la alerta fue emitida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ante la interrupción del suministro eléctrico en sectores de las zonas 1, 4, 5, 9, 10, 13 y 14. “Solicitamos precaución, especialmente en las áreas con semáforos apagados o que no están funcionando al 100%”, detalló Montejo.

Agentes de la PMT han sido desplegados para regular el paso vehicular en puntos clave, mientras se monitorea la situación. Las autoridades piden a los conductores reducir la velocidad, ceder el paso con cortesía y reportar incidentes al 1551 o al 2380 1099.

Hasta el momento, las empresas encargadas de la distribución de energía no han dado detalles sobre el origen del apagón ni han informado cuándo podría restablecerse el servicio.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones en redes sociales institucionales y tomar precauciones adicionales al circular en las zonas afectadas, reiteró Montejo.