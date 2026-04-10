APG declara Socio Honorario a Jose Rubén Zamora por su trayectoria periodística

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) declaró Socio Honorario al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín durante un acto conmemorativo por los 79 años de fundación de la entidad, programado para este viernes 10 de abril.

El reconocimiento se otorga en honor a la trayectoria profesional de Zamora Marroquín y a su labor en defensa de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada, según informó la organización en un comunicado.

La APG destacó la firmeza del periodista frente a la adversidad, tras enfrentar durante al menos tres años un proceso judicial que lo mantuvo privado de libertad, en un contexto que organizaciones nacionales e internacionales han señalado como criminalización del periodismo independiente.

Zamora Marroquín es fundador y expresidente del diario elPeriódico, medio que durante décadas se distinguió por sus investigaciones y fiscalización del poder público. Su trabajo ha sido considerado influyente en el desarrollo del periodismo guatemalteco.

El periodista también es nieto de Clemente Marroquín Rojas, fundador y primer presidente de la APG, figura relevante en la historia del periodismo nacional, según la entidad.

A lo largo de su carrera, Zamora Marroquín ha recibido diversos reconocimientos de organizaciones internacionales, entre ellas el Committee to Protect Journalists (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), por su labor periodística.

Durante la misma ceremonia, la APG otorgó el reconocimiento Corazón Apegista a Zamora Marroquín y al abogado y periodista Augusto Valenzuela Herrera, presidente de la Comisión Jurídica de la entidad.

La organización indicó que con este homenaje reafirma su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico independiente.

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