Aprobación del Día Nacional de la Biblia en Guatemala genera opiniones mixtas

El pasado 12 de agosto, los diputados del Congreso de la República aprobaron con urgencia nacional que cada primer sábado de agosto se declare el Día Nacional de la Biblia, decisión que ha generado opiniones mixtas entre los guatemaltecos.

Por un lado, algunos ciudadanos no ven con malos ojos que se declare el Día Nacional de la Biblia, ya que consideran que es una buena oportunidad para que más personas conozcan este recopilatorio de textos religiosos, calificados por algunos guatemaltecos como “un manual de vida”.

Pero otro sector de la población no comparte esta opinión y califica, en especial, la forma en que los diputados del Congreso aprobaron esta disposición, como algo “preocupante”. Luis René Sandoval, sacerdote del Arzobispado de Guatemala, declaró a Impacto Directo que esta decisión viola los artículos 36 y 37 de la Constitución de la República, los cuales garantizan la libertad religiosa.

“Es más preocupante aún saber que lo hicieron con urgencia nacional, porque es una característica que solamente se utiliza en momentos de verdadera necesidad de la población. Nosotros, como Iglesia católica, ya tenemos un día de conmemoración de la Biblia, que es todo el mes de septiembre”, afirma Sandoval.

