Ataque informático afecta al Laboratorio Nacional de Salud y activa protocolos de seguridad

El Ministerio de Salud confirmó este lunes 13 de abril un incidente de seguridad informática que afectó parcialmente equipos del Laboratorio Nacional de Salud, sin que exista evidencia de acceso no autorizado a datos sensibles.

Según la cartera, el evento fue contenido de inmediato tras la activación de protocolos institucionales, lo que permitió mantener la continuidad de las operaciones mediante la restauración de respaldos y la aplicación de medidas correctivas en los equipos afectados.

De acuerdo con la evaluación técnica, el incidente se limitó a la encriptación de archivos internos, los cuales fueron recuperados. Las autoridades aseguraron que no hubo vulneración de información de pacientes, usuarios ni entidades.

Como medida preventiva, el Ministerio de Salud informó que reforzó los controles de seguridad, incluidas actualizaciones de sistemas, revisión de accesos y fortalecimiento de protocolos.

Según la carretera sanitaria, estas acciones provocaron interrupciones temporales en algunos procesos y en la plataforma web, que continúa en revisión antes de su restablecimiento.

La institución indicó que mantiene monitoreo permanente de la situación y reiteró que los servicios operan con normalidad.

Este hecho ocurre días después de otro incidente que afectó a una dependencia estatal. El 10 de abril, el Ejército de Guatemala denunció una intrusión externa en el portal de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), que comprometió información de usuarios particulares, armerías e instituciones, como el Ministerio de Gobernación.

Julio Taracena, comandante de la Brigada de Comunicaciones del Ejército de Guatemala, explicó que el ataque de denegación de servicio duró 13 horas el 7 de abril, lo que permitió a un grupo criminal obtener credenciales y extraer datos almacenados mediante un bot.

Aunque no se ha precisado el origen de los atacantes, el Ministerio Público (MP) investiga si se trata de una estructura internacional.

Versiones extraoficiales señalan el robo de 30 gigabytes (GB) de información, incluidos datos de unos 22 mil usuarios, más de 60 mil armas y unos 52 mil 500 certificados. Sin embargo, Taracena indicó que el informe preliminar establece la descarga de no más de 5 GB.

Las autoridades del Ejército han señalado que implementarán nuevas medidas de ciberseguridad, como la autenticación de doble factor, para reforzar la protección de los sistemas.

Con información de EFE

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