Ataques armados coinciden con jornada de conciertos y congestionan el tránsito en la capital

Cierres viales por ataques armados y la coincidencia de cinco conciertos masivos en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala convirtieron la tarde y noche de este jueves 20 de noviembre en una de las más caóticas para la movilidad urbana.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que se mantiene cerrado el paso en la 12 calle y 5ª avenida de la zona 1, debido a un ataque armado que dejó a un hombre fallecido en el lugar. Los Bomberos Voluntarios detallaron que la víctima presentaba múltiples heridas de bala.

Minutos más tarde, otro hecho de violencia se registró en la calzada San Juan y 33 avenida, zona 7, donde un motorista quedó gravemente herido. Este incidente ha obligado a la Policía Nacional Civil a coordinar el cierre de los dos carriles que conducen de la capital hacia Mixco, afectando una de las principales conexiones del sector occidente.

A estos eventos se suma la realización de cinco espectáculos musicales en diferentes recintos de la ciudad, lo que generará una fuerte carga vehicular y posibles bloqueos en puntos estratégicos del tránsito metropolitano. Según Montejo, los primeros embotellamientos se registraron a partir de las 18 horas, con el ingreso sostenido de asistentes.

En la zona 11, el concierto de Lucero y Mijares en Forum Majadas podría provocar retenciones sobre la 13 calle, el Periférico y la calzada San Juan. En paralelo, en el Parque de la Industria (zona 9), el grupo chileno Kudai presentará su show, lo cual afectará el tránsito en bulevar Liberación, calzada Atanasio Tzul, avenida Don Bosco y la 5ª calle.

En la zona 1, el Teatro Nacional será escenario del concierto de Ricardo Arjona. Para evitar complicaciones, las autoridades sugieren utilizar vías alternas como la 12 avenida de la zona 5, avenida Elena, avenida Centroamérica y el Centro Histórico.

Por su parte, la Explanada 5, cercana al Campo Marte, recibirá a los asistentes al concierto de Sebastián Yatra. En este caso, se recomienda circular por bulevar Austriaco, 26 y 27 calles de la zona 5, calzada La Paz y bulevar Los Próceres.

Además, en el Estadio La Pedrera se llevará a cabo un convivio privado con alta participación esperada. Para evitar la zona, puede considerarse como alternativa la antigua carretera a Chinautla.

Montejo subrayó que la Policía Municipal de Tránsito estará operativa durante toda la jornada y ha desplegado personal en los sectores más críticos para orientar la circulación y mitigar los efectos de la congestión.

Las autoridades insisten en que, si no se participará en los eventos, lo más recomendable será evitar desplazarse hacia los alrededores de los recintos. Se sugiere planificar rutas alternas, anticipar los horarios de salida y considerar el uso del transporte público para reducir el impacto en la movilidad urbana durante esta jornada extraordinaria.

