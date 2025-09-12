¿Atenderá el Renap el 15 de septiembre? Esto es lo que debe saber sobre el cierre, los servicios electrónicos y la jornada extendida

Las oficinas del Registro Nacional de las Personas (Renap) en todo el país permanecerán cerradas el lunes 15 de septiembre, con motivo del asueto nacional por la celebración del Día de la Independencia, informaron estes viernes 12 de septiembre fuentes oficiales.

La institución recordó que, pese al descanso oficial, los servicios electrónicos estarán habilitados de forma permanente a través del portal eportal.renap.gob.gt y la aplicación móvil RENAP SE, plataformas desde las cuales los usuarios pueden gestionar certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción, así como otros trámites documentales.

Las actividades presenciales se retomarán el martes 16 de septiembre, en el horario habitual. Sin embargo, en cinco oficinas específicas se implementará una jornada extendida hasta las 19 horas como parte de la iniciativa Noche de DPI, cuyo objetivo es facilitar la entrega de documentos de identificación a usuarios que no pueden acudir durante el horario regular.

RENAP ha indicado que esta modalidad busca apoyar especialmente a personas con trámites pendientes relacionados con el Documento Personal de Identificación (DPI), como reposiciones, renovaciones y entrega de documentos ya impresos.

Defunciones

Además, la oficina del Renap ubicada en la Plaza FPK, 11 calle 5-59, zona 9, Ciudad de Guatemala, continuará atendiendo las 24 horas, todos los días del año, para la inscripción de defunciones. Esta sede especializada brinda servicio ininterrumpido, incluso durante feriados o asuetos nacionales.

La institución hizo un llamado a la población a anticipar sus gestiones presenciales, especialmente si están vinculadas con documentos requeridos para viajes, trámites notariales, judiciales o bancarios.

