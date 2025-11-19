Aumentan trámites en línea en la DGT, pero irregularidades siguen activas en el transporte

La Dirección General de Transportes (DGT) ha puesto en marcha una serie de plataformas digitales que buscan modernizar los trámites vinculados al transporte colectivo, de turismo, agrícola e industrial. Sin embargo, aunque las autoridades destacan esta automatización como un avance hacia la eficiencia, los datos disponibles muestran una adopción desigual por parte de los usuarios.

Desde diciembre del 2024 hasta la fecha, se han habilitado al menos seis plataformas digitales, entre ellas la de Permisos Especiales, la de Renovación de Licencia de Piloto del Transporte y el Registro de Transporte de Carga Pesada. La primera ha concentrado la mayor cantidad de uso, con 13,758 solicitudes registradas. En contraste, otras plataformas como la de transporte de carga pesada han recibido apenas 26 solicitudes.

Durante una conferencia de prensa, la DGT sostuvo que los sistemas están orientados a “procesos más accesibles y transparentes”, y que su uso se seguirá ampliando. No obstante, la entidad también reconoció que aún se detectan irregularidades en el transporte público, como documentos falsos y unidades que operan sin autorización.

Entre febrero y noviembre del 2025 se ejecutaron 468 operativos de control, en los que se verificaron 11,853 autobuses. Las inspecciones derivaron en 590 sanciones, siendo las más frecuentes la falta de seguro vigente, exceso de pasajeros y circular con documentación vencida.

. La DGT asegura que aún tiene previsto lanzar más plataformas, aunque no se especificaron fechas ni cifras proyectadas.