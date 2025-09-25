Autoridades ordenan cierres totales en el km 11.5 de la avenida Hincapié y Boca del Monte ante riesgo de colapso

Las autoridades municipales confirmaron que la conexión entre la avenida Hincapié y Boca del Monte permanecerá cerrada en distintos horarios, debido al derrumbe ocurrido en el km 11.5. La medida busca evitar tragedias, ya que la zona es considerada de alto riesgo.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que, por orden del alcalde local, cada vez que llueva se aplicará un cierre total en ambos sentidos, desde la avenida Hincapié hasta el km 12 en Boca del Monte.

Los cierres iniciarán el jueves y viernes de 16.00 a 18.00 horas, cuando se espera una lluvia de un milímetro. Para el sábado, el paso quedará bloqueado desde las 7.00 horas por trabajos de limpieza preventiva. Además, el lunes se prevén precipitaciones de hasta ocho milímetros, lo que podría obligar a nuevas medidas.

Se advirtió que los trabajos no tienen horario fijo, por lo que podrían aplicarse cierres adicionales conforme avancen las lluvias.

La comuna indicó que el área presenta alta vulnerabilidad y riesgo de colapso. En el terreno ya se formó una grieta que preocupa a vecinos y autoridades.

El alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, expresó que el tránsito será irregular en todo el municipio mientras se ejecutan acciones de mitigación.

“El peligro es latente. Esperamos el dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para definir las próximas medidas”, afirmó.

Rivera también detalló que en el lugar trabajan seis agentes de tránsito y que no se harán labores nocturnas para proteger la seguridad de los trabajadores.

El jefe edil recalcó que las reparaciones definitivas corresponden al Ministerio de Comunicaciones; sin embargo, mientras estas se concretan, la comuna efectúa medidas de contención.

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas, como la avenida Petapa, la carretera a El Salvador y la vía privada de El Pino, y administrar su tiempo para evitar retrasos.

Horarios de cierres previstos