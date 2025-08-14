Ave impacta avioneta y desata emergencia en el Aeropuerto Internacional La Aurora; hay varios lesionados

Una aeronave tipo Cessna 206 sufrió este jueves 14 de agosto un impacto con un ave durante su aproximación al Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), lo que provocó un incidente aéreo que dejó personas lesionadas, según confirmó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

El hecho ocurrió durante una maniobra de aproximación, cuando la aeronave fue impactada por el ave, lo que comprometió su estabilidad antes del aterrizaje.

Las autoridades no han precisado cuántas personas resultaron heridas ni la gravedad de sus lesiones, aunque se indicó que todas recibieron atención médica inmediata.

Tras el percance, se activaron de forma inmediata los protocolos de emergencia establecidos en la terminal aérea.

El Centro de Operaciones de Emergencia coordinó la respuesta con apoyo del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), Bomberos Municipales y Cruz Roja Guatemalteca.

“Se atendió el incidente conforme a los protocolos internacionales de seguridad. La aeronave fue estabilizada en tierra, y se brindó atención a las personas a bordo”, detalló la DGAC por medio de un comunicado oficial.

Pese al incidente, las operaciones aéreas en el AILA no se vieron afectadas y continuaron desarrollándose con total normalidad, indicaron las autoridades.

La DGAC no descarta que el siniestro haya sido provocado por una bandada de aves, como ha ocurrido en otros casos similares reportados en aeropuertos de la región.

Expertos en seguridad aérea señalan que los impactos con aves —conocidos como bird strikes— representan uno de los principales riesgos para la aviación civil, en especial durante las fases de despegue o aterrizaje.

Se investigación el tipo de ave que provocó el impacto, así como las condiciones específicas del vuelo.

