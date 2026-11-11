Bernardo Arévalo sanciona ley que exonera de IVA y aranceles a importaciones del Departamento de Agricultura de EE. UU.

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Bernardo Arévalo sanciona ley que exonera de IVA y aranceles a importaciones del Departamento de Agricultura de EE. UU.

El presidente Arévalo sancionó el Decreto 25-2026 del Congreso, que exonera del IVA y de los derechos arancelarios a las importaciones del Departamento de Agricultura de EE. UU.

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Imagen ilustrativa. Guatemala exonera de IVA y aranceles a importaciones del Departamento de Agricultura de EE. UU.  (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

El Diario Oficial publicó este miércoles 11 de noviembre que el presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 25-2026 del Congreso, Ley para Exonerar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Derechos Arancelarios a las Importaciones de Bienes, Suministros, Donaciones e Insumos que Realice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La correcta utilización del beneficio fiscal establecido en el decreto será objeto de fiscalización exclusiva por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Además, la Contraloría General de Cuentas ejercerá sus funciones de fiscalización y control gubernamental sobre el manejo, la recepción y la ejecución de las donaciones que reciban las entidades gubernamentales beneficiarias en el marco del decreto.

El decreto tendrá vigencia durante 10 años y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

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La normativa establece que la exoneración se aplicará exclusivamente a los recursos destinados a los programas de cooperación y beneficencia que ejecute el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el marco de sus respectivos estatutos y proyectos de cooperación y asistencia social, para mejorar la educación, la nutrición y la productividad agrícola, en beneficio de entidades gubernamentales y no gubernamentales, mediante proyectos relacionados con el desarrollo económico.

En sus consideraciones, el decreto afirma que corresponde al Congreso decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo con la equidad y la justicia tributaria, así como determinar las bases de su recaudación, incluidas las exenciones.

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Remarca que, al aplicar la justicia y la equidad tributaria al caso concreto, y dado que se trata de una donación para proteger el bien público y realizar acciones de interés social, se justifica la exención de impuestos.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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