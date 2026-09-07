Bloqueos de carreteras EN VIVO este 7 de septiembre en Guatemala: manifestaciones por alza al combustible y otras peticiones

Por segunda semana consecutiva se registran bloqueos en Guatemala por el alto precio de los combustibles. Este lunes 7 de septiembre, el paso está interrumpido en algunos tramos.

Las principales carreteras del país se han visto afectadas por manifestantes que colocan piedras y otros obstáculos para impedir el paso de vehículos.

Algunos sectores han expresado su rechazo a estas acciones, las cuales, afirman, dañan la economía de miles de personas y la libre locomoción.

Los bloqueos de este lunes ocurren en medio del anuncio de más manifestaciones, incluso en el centro de la capital.

Las rutas que se han visto afectadas son la Interamericana, al Atlántico, al suroccidente y a El Salvador, así como rutas intermunicipales.

Rutas bloqueadas

Ruta al Atlántico

Km 136 en Río Hondo, Zacapa

La capital

En la 9a avenida, entre 9a y 10ma calle, zona 1

Ruta Nacional 14

Km 96, El Rodeo, Escuintla (En este bloqueo, los manifestantes piden puentes y reparación de carretera)

07 de septiembre 2026, 07:18h Bloqueo continúa en Río Hondo, Zacapa

En el km 136 de la ruta al Atlántico los manifestantes mantienen interrumpido el paso y se han formado largas filas de vehículos.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.