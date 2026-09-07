Bloqueos de carreteras EN VIVO este 7 de septiembre en Guatemala: manifestaciones por alza al combustible y otras peticiones

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Bloqueos de carreteras EN VIVO este 7 de septiembre en Guatemala: manifestaciones por alza al combustible y otras peticiones

Bloqueos de carreteras en Guatemala este lunes 7 de septiembre afectan la libre locomoción.

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BLOQUEO KM 136 AL ATLÁNTICO, ZACAPA

Bloqueo se registra en el km 136 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa. (Foto: captura de video de Nuestra Zacapa)

Por segunda semana consecutiva se registran bloqueos en Guatemala por el alto precio de los combustibles. Este lunes 7 de septiembre, el paso está interrumpido en algunos tramos.

Las principales carreteras del país se han visto afectadas por manifestantes que colocan piedras y otros obstáculos para impedir el paso de vehículos.

Algunos sectores han expresado su rechazo a estas acciones, las cuales, afirman, dañan la economía de miles de personas y la libre locomoción.

Los bloqueos de este lunes ocurren en medio del anuncio de más manifestaciones, incluso en el centro de la capital.

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Las rutas que se han visto afectadas son la Interamericana, al Atlántico, al suroccidente y a El Salvador, así como rutas intermunicipales.

Rutas bloqueadas

Ruta al Atlántico

  • Km 136 en Río Hondo, Zacapa

La capital

  • En la 9a avenida, entre 9a y 10ma calle, zona 1

Ruta Nacional 14

  • Km 96, El Rodeo, Escuintla (En este bloqueo, los manifestantes piden puentes y reparación de carretera)

07 de septiembre 2026, 07:18h

Bloqueo continúa en Río Hondo, Zacapa

En el km 136 de la ruta al Atlántico los manifestantes mantienen interrumpido el paso y se han formado largas filas de vehículos.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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