Bloqueos en Guatemala: Provial da recomendaciones a viajeros en la antesala del descanso del 15 de septiembre

El inicio de las actividades de Independencia se vio opacado por una serie de bloqueos en distintas carreteras, medidas ocasionadas por el rechazo al costo del galón de diésel, gasolina regular y gasolina superior.

Las acciones, a las 15 horas de este sábado, ya están disueltas a totalidad, según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) y de Provial, esta última encargada de monitorear y vigilar los puntos afectados en la libre locomoción.

“Entre las rutas que han registrado mayores afectaciones durante los últimos días se encuentran la CA-2 Occidente, la CA-9 Norte o ruta al Atlántico, y la CA-1 Occidente”, dijo Provial.

Las acciones se dan días previos al descanso por la Independencia de Guatemala, que se conmemora esté martes 15 de septiembre, fecha por el que algunas entidades de Estado y agencias bancarias, optaron por dar un “puente” a los trabajadores, dando descanso el lunes 14 de septiembre.

El descanso prolongado que comenzó este fin de semana, puede motivar que algunos turistas nacionales decidan viajar al interior del país, pero Provial emite una serie de recomendaciones para evitar dificultades.

“Antes de salir, consulte las condiciones de las rutas a través de los canales oficiales. Si durante el recorrido se encuentra con un incidente, manifestación o bloqueo, mantenga la calma, evite cualquier confrontación y atienda las indicaciones del personal encargado de la regulación y seguridad vial”, indica Provial.

PNC restablece la libre locomoción y prioriza el diálogo



La PNC restableció el paso en rutas bloqueadas tras agotar el diálogo. 15 personas fueron capturadas y dos adolescentes remitidos a juzgados; además, se consignaron siete vehículos utilizados para obstaculizar las vías. pic.twitter.com/W8RrXMlmtM — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 12, 2026

La entidad añade que es vital mantenerse informado por los canales oficiales, estando activos para brindar apoyo a cualquier conductor que presente problemas en la carretera.

“Los usuarios pueden solicitar asistencia de Provial del CIV ante emergencias o incidentes en carretera que requieran apoyo en materia de seguridad y asistencia vial, así como para obtener información sobre las condiciones de las rutas. Para ello, pueden comunicarse al 1520, disponible las 24 horas”, concluyeron.

Autoridades continúan con acciones ante bloqueos

Durante la tarde del 12 de septiembre, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo en conferencia de prensa que ante posibles bloqueos los próximos días se mantendrá la coordinación con el Ejército para evitar nuevos eventos que afecten la movilización de los guatemaltecos.

Villeda dijo que si se dieran nuevos bloqueos se procedería "con los protocolos, agotar el diálogo y, utilizar la fuerza, como última opción".

Por su parte, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, quien también participó en la conferencia de prensa, aseguró que se mantendrá la "seguridad democrática". El funcionario refirió que si alguien está violando los derechos de los demás —con bloqueos—, se dialogará para que desistan y, si no acceden, las autoridades accionarían y el Ejército apoyaría.