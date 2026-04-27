Bloqueos y protestas en Guatemala: alertan de movilizaciones de veteranos militares este 28 de abril

Ante el anuncio de protestas y bloqueos por parte de veteranos militares, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) alertó sobre posibles complicaciones en la movilidad en distintas rutas del país y pidió a los viajeros anticipar su salida y llegar con tiempo al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Las manifestaciones están previstas para comenzar desde las 6 horas del martes 28 de abril y se extenderían por tiempo indefinido, lo que podría afectar el acceso a la terminal aérea, así como el tránsito en varias carreteras principales.

Pablo Castillo, vocero de la DGAC, explicó que quienes tengan programado viajar desde o hacia Guatemala deben tomar precauciones, debido a que las movilizaciones podrían dificultar el acceso al aeropuerto. También recomendó mantener comunicación constante con las aerolíneas para conocer cualquier cambio en los itinerarios.

Además, las autoridades instaron a la población a informarse por medio de fuentes oficiales y a seguir las recomendaciones para evitar riesgos durante sus traslados.

Otros sectores organizados, principalmente vinculados con el traslado de productos y mercancías, advirtieron que los bloqueos podrían impactar la logística y el abastecimiento, debido a la interrupción en rutas estratégicas.

Sin embargo, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que en la capital no tienen ninguna alerta de bloqueos o protestas.

“A esta hora —20 horas— no tenemos avisos ni notificaciones sobre marchas en algún punto de la ciudad. No hay documento oficial sobre estos bloqueos. Tendremos personal disponible para atender cualquier emergencia o urgencia”, refirió Montejo.

Puntos afectados

Machaquilá, Petén

La Ruidosa, Izabal

La Fragua, Zacapa

Río Hondo, Zacapa

El Rancho, El Progreso

Sanarate, El Progreso

Cobán, Alta Verapaz

Chiquimula, Chiquimula

Jutiapa, Jutiapa

Suchitepéquez, Suchitepéquez

Retalhuleu, Retalhuleu

Quetzaltenango, Quetzaltenango

San Marcos, San Marcos

Huehuetenango, Huehuetenango

Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13 de la capital

Las autoridades no descartan que los bloqueos generen complicaciones en la movilidad a nivel nacional, especialmente en el transporte de pasajeros y mercancías.

Ante este panorama, se recomienda a la población:

Tomar las precauciones necesarias

Anticipar los traslados

Verificar rutas alternas

Mantenerse informada por canales oficiales

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