Buque hospital de Estados Unidos proveerá servicios médicos y detales gratuitos en Guatemala

La misión del buque hospital está integrada por unas 1 mil personas en la tripulación, entre militares y civiles, quienes trabajarán con personal civil y gubernamental de Guatemala para coordinar los servicios.

“En medio de este mar de desafíos, el Comfort navega como símbolo de los inquebrantables lazos entre el pueblo de Estados Unidos y los pueblos de América Latina y el Caribe”, indicó la general Laura Richardson, comandante del SOUTHCOM, a medios de comunicación.

El USNS Comfort ha participado en diversas misiones en las que ha atendido a unas 580 mil personas y ha efectuado unas siete mil cirugías.

“El buque hospital de la Armada de Estados Unidos tiene la capacidad de proporcionar sus instalaciones médicas móviles y quirúrgicas para el ejército de Estados Unidos y sus socios. Los servicios médicos proporcionados durante este despliegue ayudarán a que los adultos y niños de Guatemala accedan a una amplia gama de servicios sanitarios”, se detalló.

During each visit of the hospital ship #USNSComfort to 5 nations in #LatinAmerica & #Caribbean, medical teams expect to treat hundreds of patients at medical sites on shore, & conduct several surgeries aboard the ship. #ContinuingPromise #CP22 @USNavy @NAVSOUS4THFLT pic.twitter.com/0B0XTG8qDF

— U.S. Southern Command (@Southcom) October 25, 2022