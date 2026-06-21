Bus de transporte “Xoyita” cae a fondo de un barranco en la ruta a Los Encuentros en Chichicastenango

Un bus de transportes “Xoyita” fue el protagonista de un accidente de tránsito la mañana de este domingo 21 de junio, cuando la unidad de transporte público terminó en el fondo de un barranco.

El percance ocurrió en la ruta a Los Encuentros, en el sector conocido como las pendientes del Molina El Tesoro, en Chichicastenango, según el reporte de cuerpos de socorro.

Las razones del accidente hasta este momento no han sido claras, pero el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios descarta personas fallecidas tras el percance.

Los paramédicos y comunitarios que se acercaron al lugar del accidente, compartieron en sus redes sociales que todos los tripulantes del bus fueron rescatados.

Las bomberos tuvieron que utilizar camillas y cables para poder rescatar a todos los pasajeros, de los que 12 fueron trasladados a hospitales de Chichicastenango y Santa Cruz del Quiché.

El accidente reunió a varias unidades de cuerpos de socorro, que trabajaron de manera conjunta para el rescate de los pasajeros.