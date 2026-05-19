Gretexpa y Tránsito capacitarán a pilotos de buses extraurbanos para fortalecer la seguridad vial en Guatemala

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) firmaron este martes 19 de mayo un convenio administrativo de cooperación interinstitucional en materia de seguridad y educación vial.

Explicaron que el convenio permitirá implementar un programa permanente de formación en seguridad vial, manejo defensivo, primeros auxilios y educación vial dirigido a pilotos que operan en las rutas extraurbanas a escala nacional.

Remarcaron que con estas acciones pretenden reducir los hechos de tránsito, mejorar el servicio a los usuarios y fortalecer la coordinación entre autoridades y transportistas.

Se informó que las capacitaciones comenzarán próximamente y se desarrollarán en distintos puntos del país.

El convenio fue firmado por el jefe del Departamento de Tránsito, comisario general Carlos Fuentes, y autoridades de Gretexpa.

También se contempla verificar la solvencia de las licencias de los pilotos y que estas sean las indicadas para conducir unidades de transporte de pasajeros.

Según el Departamento de Tránsito, algunos pilotos han sido puestos a disposición de las autoridades por alterar licencias de conducir.

El objetivo es profesionalizar a los pilotos que a diario recorren distintas rutas y evitar riesgos para los usuarios.

Gretexpa indicó que ha cumplido gradualmente con la implementación de limitadores de velocidad, de acuerdo con la norma vigente, aunque señaló que el principal factor también es el recurso humano.

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La Dirección General de Transporte apoyará con el registro de los pilotos y también gestionará una alianza estratégica para la capacitación de los conductores.

Añadió que actualmente suman 200 empresas registradas para implementar el limitador de velocidad.

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