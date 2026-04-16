Motoristas fallecidos y pasajeros de bus heridos en accidentes en la metrópoli este jueves

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) y los bomberos informan que en las primeras horas de este jueves 16 de abril, en la capital, se registraron accidentes con resultado de personas fallecidas y heridas.

Un bus chocó contra una pasarela en el kilómetro 18 de la ruta al Pacífico, en dirección a la capital. Se reportan ocho personas heridas.

Un peatón murió arrollado en la calzada San Juan y 10.ª avenida, zona 7, tramo hacia El Trébol. En el área hay reducción de carriles. La víctima, de unos 40 años, no ha sido identificada.

La PMT recomienda el bulevar La Madre, la calzada Roosevelt, el Anillo Periférico, la 13 calle o Cejusa como vías alternas.

En otro suceso, un motorista murió en el bulevar La Democracia, cerca del parque Erick Barrondo, zona 7.

La motocicleta impactó contra un cabezal que halaba una plataforma. El motorista no ha sido identificado y el tramo está bloqueado.

Automovilistas provenientes del bulevar Tulam Tzu son desviados al Anillo Periférico, y los que vienen de la zona 7 o del bulevar La Madre, hacia la calzada San Juan o el carril auxiliar del Periférico.

Otro motorista murió en un accidente de tránsito cuando se desplazaba por el kilómetro 6 de la ruta al Atlántico, en la zona 17. La víctima no fue identificada.

#URGENTE bus empotrado en el km. 18 ruta CA-9 con dirección a la ciudad #PMTVillaNueva reporta ocho personas heridas. pic.twitter.com/CvpDAnGH1v — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) April 16, 2026

#Accidente 28 Avenida y 14 Calle Zona 7

El Centro de Coordinación de emergencias de la línea 123 fue alertado por parte de varios llamados en donde personas daban a conocer acerca de un accidente que involucraba una motocicleta y un vehículo de transporte pesado. #SiempreEstamos pic.twitter.com/zYY0e1DoF0 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) April 16, 2026

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