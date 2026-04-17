Microbús cae en barranco: bomberos reportan dos fallecidos y siete heridos en ruta a Quiché

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que la madrugada de este viernes 17 de abril, un microbús que transportaba a una familia se precipitó a un barranco de unos 75 metros en la ruta entre Tecpán, Chimaltenango, y Chiché, Quiché.

Edwin Estuardo Xeper, vocero del referido cuerpo de socorro, indicó que el accidente se registró cuando el automotor se desplazaba por el kilómetro 125 de esa ruta.

Añadió que en la unidad viajaba una familia que procedía de Esquipulas, Chiquimula, y se dirigía a Quiché.

Agregó que siete personas heridas han sido rescatadas en el barranco y trasladadas a un hospital.

Según información preliminar, dos personas murieron en el lugar del percance. Las labores de los bomberos continúan en el área.

Accidente en la capital

Los Bomberos Municipales reportaron un accidente de motocicleta en el bulevar Los Próceres y 20 avenida, zona 10. Una persona murió y otra resultó herida en el percance.

Agentes de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Tránsito están en el sitio para regular la circulación vehicular y resguardar indicios para la investigación.

accidente de motocicleta se registró esta noche en el Bulevar Los Próceres y 20 avenida, zona 10. El percance deja como saldo un hombre de 22 años fallecido en el lugar y otra persona en estado delicado por lesiones pic.twitter.com/XoWes2fWO6 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) April 17, 2026

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