Microbús cae en barranco: bomberos reportan dos fallecidos y siete heridos en ruta a Quiché

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Microbús cae en barranco: bomberos reportan dos fallecidos y siete heridos en ruta a Quiché

Familia que regresaba de Esquipulas sufre accidente en ruta a Quiché; bomberos reportan muertos y heridos.

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ACCIDENTE KM 125 ENTRE TECPÁN Y CHICHÉ

Socorristas trabajan en área donde un microbús cayó en un barranco en el km 125 de la ruta entre Tecpán y Chiché. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que la madrugada de este viernes 17 de abril, un microbús que transportaba a una familia se precipitó a un barranco de unos 75 metros en la ruta entre Tecpán, Chimaltenango, y Chiché, Quiché.

Edwin Estuardo Xeper, vocero del referido cuerpo de socorro, indicó que el accidente se registró cuando el automotor se desplazaba por el kilómetro 125 de esa ruta.

Añadió que en la unidad viajaba una familia que procedía de Esquipulas, Chiquimula, y se dirigía a Quiché.

Agregó que siete personas heridas han sido rescatadas en el barranco y trasladadas a un hospital.

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Según información preliminar, dos personas murieron en el lugar del percance. Las labores de los bomberos continúan en el área.

Accidente en la capital

Los Bomberos Municipales reportaron un accidente de motocicleta en el bulevar Los Próceres y 20 avenida, zona 10. Una persona murió y otra resultó herida en el percance.

Agentes de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Tránsito están en el sitio para regular la circulación vehicular y resguardar indicios para la investigación.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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