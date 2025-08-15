Calle Martí vuelve a funcionar en doble vía tras tres meses de trabajos de reparación

La Municipalidad de Guatemala informó este viernes 15 de agosto que ya están habilitados ambos sentidos en la calle Martí, en la zona 2 capitalina, una de las arterias más transitadas del nororiente de la ciudad.

La medida busca aliviar la carga vehicular en ese sector y mejorar los tiempos de desplazamiento hacia el Centro Histórico y zonas aledañas, según la comuna capitalina.

Agregó que los trabajos de reparación concluyeron esta semana. Aunque las obras tenían un plazo inicial más amplio, fueron completadas en tres meses, lo que permitió adelantar la reapertura de esta vía clave.

Durante las labores se realizaron trabajos de bacheo, recapeo, cambio de señalización horizontal y vertical, así como la adecuación de drenajes en algunos tramos.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) continuará prestando apoyo en el área para mantener el orden, orientar a los automovilistas y facilitar la circulación, especialmente durante las horas pico.

“Después de días intensos de trabajo, #LaMartí queda completamente habilitada en ambos sentidos. Este proyecto, que representó grandes retos, lo concluimos en solo 3 meses, mucho antes de lo previsto. Tal como lo anunciamos, hoy queda totalmente habilitada”, escribió en su cuenta de X el alcalde Ricardo Quiñónez.

Vecinos y automovilistas expresaron su satisfacción por la habilitación completa de la calle, aunque algunos señalaron la necesidad de mantener el monitoreo constante para evitar congestionamientos en las intersecciones más conflictivas.

