Cámara Guatemalteca de Periodismo galardona a directivos de Prensa Libre y Guatevisión

La Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) otorgó este martes 29 de octubre la orden José Isidoro Morales a María Mercedes Girón de Blank, presidenta del Consejo de Administración de Prensa Libre, y a Mario Antonio Sandoval, presidente de Guatevisión por su destacada labor en el periodismo nacional.

Cada año la CGP otorga dicho galardón a quienes destacan en el periodismo nacional y en este caso los homenajeados fueron los directivos de Prensa Libre y Guatevisión.

Durante el evento, representantes de la CGP hicieron una reseña de la trayectoria de María Mercedes Girón de Blank y de Mario Antonio Sandoval, a quienes definieron como pilares fundamentales el periodismo guatemalteco, pues gracias a sus aportes esa profesión se ha cimentado a lo largo de la historia.

“Prensa Libre nació hace 73 años y durante esa trayectoria con mucho esfuerzo hemos informado diariamente del acontecer nacional e internacional y simultáneamente registramos esta valiosa historia”, dijo Girón de Blank durante su discurso.

“Recuerdo que cuando ingresé a laborar a Prensa Libre lo hice con la intención de estar brevemente; sin embargo, llevo 66 años en esta casa editorial y durante ese tiempo como segunda generación me siento satisfecha del trabajo logrado, principalmente el haber continuado el gran legado de principios y valores que nos heredaron los fundadores de Prensa Libre, especialmente mi padre, el fundador periodista Salvador Girón Collier y confío en la continuidad de la tercera generación y las generaciones futuras por mantener el compromiso de informar con la verdad, ejerciendo un periodismo independiente, honrado y digno al servicio de nuestro país”, agregó.

Añadió: “Les expreso mi eterno agradecimiento por tan grata distinción al otorgarme la prestigiosa orden José Isidoro Morales que conservaré con mucho cariño”.

Además, Mario Antonio Sandoval relató parte de su trayectoria en Prensa Libre y los escenarios a los que en el pasado tuvo que enfrentarse en el ejercicio de su labor como reportero, jefe de redacción, editorialista, director y columnista.

“Agradezco a la Cámara Guatemalteca de Periodismo por este homenaje, la orden José Isidoro Morales, me honra y satisface sobremanera porque viene de colegas”, dijo Mario Antonio Sandoval.

“El tipo de periodismo que me tocó a mí al inicio de mi carrera era difícil, peligroso, mortal, provocaba cansancio y su camino estaba lleno de curvas y de pendientes, pero ¿por qué los periodistas tercos siguen y seguimos, y los jóvenes se sienten atraídos por esta profesión? Esto significa que no temen enfrentarse al poder, porque hecho claro, el periodismo cuando hace bien su tarea y sufre los efectos de una tarea impuesta no se nota, porque escribir es hacer historia a la carrera, porque otorga grandes satisfacciones, acompañadas por supuesto de grandes amarguras, pero es fascinante”, dijo Sandoval durante su discurso.

Agregó: Si volviera a nacer sería periodista, aun sabiendo cómo son esas satisfacciones, pero también sus horrores, incomprensiones y la mala fe de sus enemigos. Llegué a Prensa Libre de 19 años, en 1966, después afiancé mi decisión de ser periodista toda mi vida al ver de cerca el cadáver ensangrentado de Isidoro Zarco y después el de muchos colegas y ciudadanos por ser tiempo de la guerra fría, en cierto sentido éramos corresponsales de guerra interna”.

Sandoval recordó que han pasado 58 años y que el camino lo llevó a ser reportero, jefe de redacción, subdirector, editorialista, director y columnista, este último durante ya más de 40 años.

Destacó la importancia que tienen los lectores y recordó que los fundadores de Prensa Libre fueron sus maestros, quienes le exigían escribir correctamente y exactitud de datos.

Además, dijo que impartió clases en la Universidad Landívar durante 24 años y en la Universidad de San Carlos y la Mesoamericana.

“El periodismo guatemalteco ha sido relacionado siempre con amenazas, atentados, asesinatos y durante la guerra interna los periodistas que cubrían los sucesos llegamos a hacer bromas como una forma de supervivencia emocional, lo digo porque el periodismo no es un trabajo, sino una ilusión, una entrega, un libro y una docencia”, refirió.

También dijo: “Prensa Libre ha logrado sobrevivir a la avalancha tecnológica actual. Sufrió amenazas de ambos lados, a veces por carta, Álvaro Contreras Vélez fue secuestrado durante seis meses y Pedro Julio García durante unas semanas”.

Dijo que un periódico es una institución y no una empresa y recuerda que una de las satisfacciones que tuvo como director de Prensa Libre fue la publicación de la muerte del Papa Juan Pablo Primero en 1978, entre otros acontecimientos.

También dijo que en 1993 el entonces presidente Jorge Serrano Elías nombró censores para los medios de comunicación, pero les advirtió que mientras él fuera director de Prensa Libre nadie entraría a la redacción y se fueron.

“La actitud positiva y optimista es una de las mejores maneras de quemar vientos para seguir adelante en el ejercicio periodístico, porque los enemigos del periodismo nacen, crecen se reproducen y se transforman, pero no se mueren”, concluyó.