Cámaras ayudarán a esclarecer choque entre motoristas en tramo Naranjo–Minerva

Dos motoristas resultaron heridos tras colisionar de frente en la conexión vial Naranjo–Minerva, en el municipio de Mixco, Guatemala, informaron autoridades.

El percance ocurrió cuando uno de los conductores, según reportaron los Bomberos Municipales de Chinautla, habría ingresado al carril reversible en sentido contrario, lo que provocó el impacto.

Los heridos fueron estabilizados en el lugar por paramédicos y luego trasladados a un centro asistencial, con lesiones consideradas de gravedad.

Las autoridades investigan las causas del accidente. De acuerdo con las fuerzas de seguridad, en el tramo donde ocurrió el choque hay cámaras de videovigilancia que podrían ayudar a esclarecer responsabilidades en este hecho de tránsito.

