Cámaras ayudarán a esclarecer choque entre motoristas en tramo Naranjo–Minerva

Comunitario

Dos motoristas chocaron de frente en la conexión Naranjo–Minerva, en Mixco. Uno de ellos habría ingresado en sentido contrario al carril reversible.

Dos motoristas chocaron de frente en la conexión Naranjo–Minerva, Mixco. El percance, causado por una posible confusión en el carril reversible, dejó heridos a ambos conductores. (Foto Prensa Libre: Impacto Directo)

Dos motoristas resultaron heridos tras colisionar de frente en la conexión vial Naranjo–Minerva, en el municipio de Mixco, Guatemala, informaron autoridades.

El percance ocurrió cuando uno de los conductores, según reportaron los Bomberos Municipales de Chinautla, habría ingresado al carril reversible en sentido contrario, lo que provocó el impacto.

Los heridos fueron estabilizados en el lugar por paramédicos y luego trasladados a un centro asistencial, con lesiones consideradas de gravedad.

Las autoridades investigan las causas del accidente. De acuerdo con las fuerzas de seguridad, en el tramo donde ocurrió el choque hay cámaras de videovigilancia que podrían ayudar a esclarecer responsabilidades en este hecho de tránsito.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

