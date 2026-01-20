Cancelan el Carnaval de Mazatenango por falta de condiciones de seguridad

La Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez, anunció este martes 20 de enero la cancelación del Carnaval Mazateco 2026, debido a la situación de inseguridad que afecta al país y que recientemente ha incluido ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), atribuidos a la pandilla del Barrio 18.

Según el comunicado oficial, la decisión se tomó tras una “evaluación responsable del contexto actual de seguridad a nivel nacional” y busca prevenir riesgos ante actividades que implican concentraciones masivas.

“La prioridad es proteger la vida y la integridad de las familias mazatecas, así como de los visitantes y participantes. En este momento, no existen las condiciones necesarias para garantizar un evento seguro”, señala el pronunciamiento.

Pese a la suspensión del carnaval, la comuna aclaró que un concierto con una agrupación internacional se mantiene como una actividad independiente, organizada por una productora privada, que asumirá toda responsabilidad en materia de seguridad.

Autoridades locales agradecieron la comprensión de los distintos sectores que hacen posible esta tradición, incluidos comités, patrocinadores, artistas y comerciantes.

La cancelación del Carnaval de Mazatenango se anunció dos días después de que el presidente Bernardo Arévalo declaró el estado de sitio por 30 días, una medida que autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación.

El decreto fue ratificado la noche del lunes por el Congreso, dominado por la oposición.

Tras los ataques sincronizados, las autoridades reportan la muerte de 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

