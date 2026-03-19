Caos por inundación en escuela de Puerto Barrios: más de 200 estudiantes evacuados

Más de 200 estudiantes fueron evacuados este jueves 19 de marzo luego de que una inundación anegara una escuela en Puerto Barrios, Izabal, informaron las autoridades.

Bomberos Voluntarios y soldados auxiliaron a los alumnos de la Escuela Las Colinas, quienes quedaron atrapados tras el colapso del sistema de drenaje, provocado por las intensas lluvias en el sector.

Socorristas evacuaron a los estudiantes desde el establecimiento, ubicado en la 22 calle, entre 26 y 27 avenida. Además, trasladaron a una mujer al Seguro Social de la localidad, quien presentaba crisis nerviosa.

En el lugar trabajó maquinaria pesada del Gobierno y de la Gobernación Departamental para retirar el agua acumulada.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó: Lluvias registradas en colonia Las Colinas, Puerto Barrios, Izabal generaron inundación en la escuela oficial rural mixta. Se coordinó con personal del Ejército de Guatemala y de los Bomberos Voluntarios la evacuación de docentes y alumnos.

El Ejército de Guatemala indicó que, por medio de la Brigada de Infantería de Marina, efectuó una evaluación de daños en la Escuela Oficial Rural Mixta “Las Colinas”, afectada por el desbordamiento de drenajes tras las lluvias recientes.

Al servicio de la población guatemalteca 🫡🇬🇹



El Ejército de Guatemala a través de la Brigada de Infantería de Marina, efectuó evaluación de daños en la Escuela Oficial Rural Mixta “Las Colinas”, Puerto Barrios, #Izabal, por inundación y desbordamiento de drenajes ante las… pic.twitter.com/qCzn9FO0Zv — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) March 19, 2026

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