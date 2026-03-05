Caos vial en Ciudad de Guatemala: ataques armados, bloqueos y accidentes saturan vías importantes de la capital

El tránsito vehicular en la Ciudad de Guatemala colapsó este jueves 5 de marzo debido a una combinación de ataques armados, percances viales, vehículos averiados y manifestaciones en distintos sectores, informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra).

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en la calzada Roosevelt y 12 avenida de la zona 7, donde se registró un ataque armado durante la tarde. El Ministerio Público (MP) efectuaba diligencias en el lugar, lo que obligó a mantener bloqueada la vía, con habilitación de un solo carril para la circulación vehicular.

De acuerdo con Montejo, este incidente provocó repercusiones en el tránsito de varios sectores de la ciudad, entre ellos el bulevar Los Próceres, la avenida de las Américas, la avenida Reforma, la avenida Bolívar y la calzada Aguilar Batres. El congestionamiento incluso alcanzó áreas más allá del Cementerio General, en la zona 3.

A la situación se sumaron manifestaciones en el Centro Histórico. Montejo explicó que la Policía Nacional Civil cerró la 9 avenida y 10 calle de la zona 1, mientras que detrás del Congreso de la República, en la 8 avenida y 9 calle de la misma zona, se concentraron manifestantes.

Estas acciones repercutieron en la movilidad en los alrededores de la Catedral Metropolitana, el Parque Colón y en rutas utilizadas por conductores que se dirigen hacia calle Martí.

Frente al Congreso de la República se observó la presencia de una unidad del Ministerio Público, Bomberos Municipales y agentes de la Policía Nacional Civil, señaló Montejo.

Agregó que, como consecuencia de estos eventos, el sistema Transmetro también debió modificar su recorrido. Montejo indicó que la línea 1 fue desviada por la 5 calle para incorporarse a la 10 avenida y luego continuar por la 12 o la 14 calle hacia la 8 avenida.

Además, Emetra reportó varios percances vehiculares en distintos sectores de la capital. Entre ellos se encuentran incidentes en el bulevar Los Próceres y 15 avenida de la zona 10, y en el bulevar Acatán, zona 16.

También se reportó un vehículo averiado en la calzada Roosevelt y 7 avenida de la zona 7, así como la intervención de una grúa para retirar un autobús en el bulevar Los Próceres y 25 avenida de la zona 10.

Montejo añadió que el congestionamiento derivado de estos incidentes impacta la movilidad en varias zonas de la capital, entre ellas las zonas 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.

Además, se reporta lluvia en varios sectores, lo que también afecta la movilidad.

Las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse atentos a los reportes de tránsito y considerar rutas alternas mientras continúan las diligencias y la regulación vehicular en los sectores afectados.

