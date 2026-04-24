Carrera 10K nocturna: recomiendan vías alternas por cierres en el Centro Histórico y zonas aledañas este 25 de abril

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) recomienda a los conductores utilizar rutas alternas ante los cierres viales programados por la carrera 10K nocturna, que se desarrollará el sábado 25 de abril en la capital.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que los cierres vehiculares comenzarán a las 16.00 horas en la 7a. avenida, desde la ruta 6 de la zona 4 hasta la 21 calle de la zona 1.

El evento iniciará a las 19.00 horas, por lo que desde las 18.00 horas se ampliarán las restricciones en la 6a. y 7a. avenidas de las zonas 1 y 4, así como en el tramo de la 7a. avenida y avenida Reforma, zona 9. El recorrido abarcará desde el Palacio Nacional de la Cultura hasta la Plaza España, con paso por el Centro Cívico.

Las autoridades informaron que más de 300 agentes de la PMT serán desplegados para regular el tránsito en el área y en las vías perimetrales.

Ante esta situación, la PMT recomienda utilizar rutas alternas como la avenida Elena, avenida Bolívar, avenida del Cementerio, calzada José Milla y Vidaurre y calle Martí, bulevar La Asunción y el Periférico.

Para quienes circulan en el Centro Histórico hacia el norte, en dirección a la calle Martí, se sugiere utilizar la 5a., 7a., 9a. y 11a. avenidas. En tanto, los conductores que se dirigen hacia el sur pueden optar por la 2a., 4a., 10a. y 12a. avenidas.

También se recomienda el uso del bulevar Liberación para movilizarse entre las zonas 9, 10, 8, 11, 12, así como sectores de las zonas 3 y 7. Las autoridades indicaron que habrá coordinación con cuerpos de socorro y la Policía Nacional Civil para atender emergencias durante la actividad, la cual se prevé que finalice alrededor de las 21.00 horas.

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