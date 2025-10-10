Carretera a El Salvador: sin paso y sin fecha para reabrir, continúa el cierre total en el km 24.5

La inestabilidad del suelo compromete la seguridad de los automovilistas, por lo que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene el cierre total del paso, debido a nuevos deslizamientos de tierra que dificultan la limpieza de los carriles del km 24.5 de la carretera a El Salvador, cubiertos por entre 2 y 10 metros de material.

Se cumplen cinco días desde el deslizamiento de tierra ocurrido el lunes 6 de octubre a las 3.35 horas, en el km 24.5 de dicha ruta, donde las autoridades mantienen el paso vehicular cerrado ante el alto riesgo que representa la inestabilidad del terreno.

De acuerdo con Conred, aún no hay una fecha definida para la reapertura de la vía, ya que los trabajos y evaluaciones dependen de las condiciones climáticas y del monitoreo constante del área afectada.

“Por el momento, la recomendación es tomar rutas alternas. En cuanto se tenga información sobre la habilitación del paso, se hará del conocimiento público”, indicó Valeria Urízar, vocera de Conred.

Las autoridades reiteran que la prioridad es resguardar la seguridad de los automovilistas, mientras continúan las inspecciones técnicas para determinar el impacto real del deslizamiento y las medidas necesarias antes de restablecer el tránsito por el sector.

En el lugar, socorristas buscan a un hombre reportado como desaparecido, apoyados por unidades caninas. Sin embargo, la persistencia de las lluvias dificulta el trabajo de los perros que integran los equipos de rescate.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

