Carretera a El Salvador: sin paso y sin fecha para reabrir, continúa el cierre total en el km 24.5

Comunitario

Carretera a El Salvador: sin paso y sin fecha para reabrir, continúa el cierre total en el km 24.5

El paso en el kilómetro 24.5 de la carretera a El Salvador seguirá cerrado indefinidamente, debido a la inestabilidad del terreno y nuevos deslizamientos que complican las labores de limpieza.

y

|

time-clock

Equipos de emergencia continúan las labores de limpieza en la Carretera a El Salvador, donde el paso sigue cerrado. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Equipos de emergencia continúan las labores de limpieza en la Carretera a El Salvador, donde el paso sigue cerrado. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

La inestabilidad del suelo compromete la seguridad de los automovilistas, por lo que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene el cierre total del paso, debido a nuevos deslizamientos de tierra que dificultan la limpieza de los carriles del km 24.5 de la carretera a El Salvador, cubiertos por entre 2 y 10 metros de material.

Se cumplen cinco días desde el deslizamiento de tierra ocurrido el lunes 6 de octubre a las 3.35 horas, en el km 24.5 de dicha ruta, donde las autoridades mantienen el paso vehicular cerrado ante el alto riesgo que representa la inestabilidad del terreno.

De acuerdo con Conred, aún no hay una fecha definida para la reapertura de la vía, ya que los trabajos y evaluaciones dependen de las condiciones climáticas y del monitoreo constante del área afectada.

“Por el momento, la recomendación es tomar rutas alternas. En cuanto se tenga información sobre la habilitación del paso, se hará del conocimiento público”, indicó Valeria Urízar, vocera de Conred.

Las autoridades reiteran que la prioridad es resguardar la seguridad de los automovilistas, mientras continúan las inspecciones técnicas para determinar el impacto real del deslizamiento y las medidas necesarias antes de restablecer el tránsito por el sector.

En el lugar, socorristas buscan a un hombre reportado como desaparecido, apoyados por unidades caninas. Sin embargo, la persistencia de las lluvias dificulta el trabajo de los perros que integran los equipos de rescate.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Daños por lluvias en Guatemala Derrumbe en carretera a El Salvador Temporada de lluvias 2025 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS