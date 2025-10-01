Carreteras en ruinas obligan al Gobierno a poner en marcha un plan de 10 meses en todo el país

El presidente Bernardo Arévalo anunció este miércoles 1 de octubre el inicio de un plan de mantenimiento de carreteras en todo el país, con una duración aproximada de 10 meses y trabajos tanto en rutas pavimentadas como de terracería.

“El país ha tenido su red vial abandonada durante muchos años, pero ahora estamos avanzando en poner la casa en orden”, declaró Arévalo, al señalar que el Ministerio de Comunicaciones había funcionado como “caja chica de la corrupción” mediante contratos de obra pública.

El mandatario informó que este año se dará atención a 1,100 kilómetros de carreteras en Petén: 550 pavimentadas y 650 de terracería, además de seis tramos en construcción a cargo de la Dirección General de Caminos.

Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, explicó que este 1 de octubre se inició el mantenimiento en todo Petén, con 659 kilómetros de terracería y más de 550 pavimentados. Destacó que el proyecto de Las Cruces a Betel presenta un avance del 70.61%.

Asimismo, Díaz Bobadilla anunció que se comienza a nivel nacional el mantenimiento de carreteras de terracería y pavimentadas, con una duración de 10 meses. Con ello, aseguró, el Gobierno busca responder a las demandas de los alcaldes y comunidades, que durante años han solicitado mejoras a la red vial.

