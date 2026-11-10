CC suspende provisionalmente la instalación de limitadores de velocidad en Guatemala y la DGT anuncia acciones legales

La Corte de Constitucionalidad (CC) publicó este martes 10 de noviembre en el Diario de Centro América la resolución en la que suspende provisionalmente algunas disposiciones de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, Decreto 45-2016.

La ley establece la instalación del Sistema Limitador de Velocidad (SLV) en unidades de transporte colectivo y de carga, con el propósito de prevenir accidentes, proteger la vida y garantizar la seguridad de los usuarios.

Según la CC, el fallo responde a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Fenatrexp), que cuestionó la obligación de instalar estos dispositivos en los vehículos a costa de los propietarios, así como los mecanismos para certificar su implementación y las sanciones por incumplimiento.

La ley establece que los automotores no deben superar los 80 kilómetros por hora y contempla la suspensión del servicio por seis meses, además de multas de cinco a diez salarios mínimos para quienes incumplan las disposiciones.

El SLV se implementó en Guatemala con el objetivo de reducir la velocidad de las unidades de transporte extraurbano y de carga.

Tras conocerse la resolución de la CC, la Dirección General de Transportes (DGT) indicó en un comunicado que el SLV es un mecanismo utilizado en distintos países de Centroamérica como una herramienta para controlar la velocidad.

La DGT hizo referencia a la resolución de la CC, mediante la cual se decreta la suspensión provisional de los literales a) y d) del artículo 2 y del literal a) del artículo 3 de la referida ley.

La institución afirmó que respeta lo establecido por la CC y acatará lo resuelto. Por ello, suspenderá la aplicación de las disposiciones indicadas mientras esté vigente la medida provisional, hasta que se emita la resolución definitiva.

“Sin embargo, lamentamos que esta acción se haya presentado en un momento en que los hechos de tránsito protagonizados por estas unidades siguen ocurriendo y cobrando vidas humanas y cuando el programa mostraba avances concretos y verificables”, remarcó la DGT.

La DGT informó que emprenderá las acciones legales correspondientes ante la CC, de acuerdo con los plazos establecidos, con el fin de defender la vigencia de una medida cuyo propósito es proteger la seguridad vial de los guatemaltecos.

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“Como institución rectora del transporte, nuestra prioridad seguirá siendo promover acciones que permitan mejorar la seguridad vial. Continuaremos fortaleciendo los controles, operativos y acciones de prevención con las herramientas legales vigentes, en coordinación con las instituciones competentes”, afirmó.

“Reiteramos nuestro llamado a los transportistas a mantener una conducción responsable y a respetar los límites de velocidad establecidos, porque la seguridad en las carreteras es responsabilidad de todos”, remarcó.

Datos de la DGT sobre el SLV

Datos del SLV al 5 de noviembre del 2026

35 mil 871 vehículos ya cuentan con el Sistema Limitador de Velocidad: 4 mil 531 de transporte colectivo y 31 mil 340 de carga.

Del 27 de octubre al 5 de noviembre se sumaron 802 vehículos, un aumento del 2.29%.

Al 31 de diciembre del 2025 se registraban 10 mil 790 vehículos. Ahora se contabilizan 25 mil 81 vehículos más.

Al menos 224 empresas están autorizadas para implementar el SLV, con presencia en 16 departamentos, y otras seis están en proceso de autorización.

Del 2 de marzo al 5 de noviembre del 2026 se impusieron 229 sanciones por no portar el sistema: 171 al transporte colectivo y 58 al transporte de carga.

Según la DGT, estos resultados reflejan que el Sistema Limitador de Velocidad sí estaba funcionando y avanzando gracias al esfuerzo conjunto de transportistas, implementadores e instituciones.

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