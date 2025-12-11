Celebración a la Virgen de Guadalupe moviliza a familias, comerciantes y devotos en la capital

Decenas de católicos guatemaltecos se volcaron este jueves 11 de diciembre al Santuario de Guadalupe, en la capital, para rendir homenaje a la Virgen Morena, “Patrona de América”, en vísperas de la celebración que tiñe las calles de fervor, color y tradición.

“La tradición se nos ha inculcado de generación en generación: visitar a la Virgen de Guadalupe, darle gracias por todo lo que nos ha dado y pedirle que nos siga bendiciendo”, señaló Jaquelin Canté, una devota que llevaba a su hija de dos meses vestida con indumentaria indígena.

Su hija, quien acude por primera vez, representa la tercera generación en la familia que participa en esta práctica, según cuenta Canté: “Venimos a darle las gracias a la Virgen de Guadalupe por la nena y pedirle que la siga cuidando, que la siga bendiciendo a ella y a todos los que estamos con ella. Venimos en familia y esperamos que así siga siendo”.

Al centro de Ciudad de Guatemala arribaron desde la mañana de este jueves feligreses para rezar, así como los primeros vendedores ambulantes de sandalias y maracas, accesorios que portan los niños como símbolo de adoración. Esta labor también se hereda entre generaciones, como es el caso de Lidia Mendoza.

Mendoza confirmó que la tradición de la venta “viene de familia” y que ella representa la segunda generación en atender el negocio una vez al año: “Durante estas fechas es lo que más se vende, para pequeños, que es para este 12 de diciembre”.

Para Carmen Amelia Vix, tejedora y comerciante originaria de San Pedro Sacatepéquez, municipio ubicado a unos 30 kilómetros al noroeste de Ciudad de Guatemala, también la venta es una labor de toda una vida, pues se ha dedicado a este oficio durante “aproximadamente unos 50 años”.

La devoción a la Virgen Morena tiene profundas raíces históricas y sociales en Guatemala. La investigadora Mirna Annabella Barrios Figueroa recuerda en un artículo que el culto a la Virgen de Guadalupe, o Virgen del Tepeyac, se difundió tanto en México como en otros países de América, llegando también a Guatemala.

Barrios Figueroa añade que la festividad de la Virgen de Guadalupe es una de las “dos festividades más vinculadas al ciclo navideño en el país”, junto con la de la Virgen de Concepción, lo que subraya su relevancia en el calendario católico guatemalteco.

Esta jornada de fe y color, que incluye cortejos procesionales y visitas al santuario, es testimonio vivo de una tradición que une a las familias y perpetúa la fe en la “Emperatriz de América”.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

