Choque múltiple complica el tránsito en la cuesta de Villalobos

Una colisión múltiple ocurrió la noche del sábado 11 de octubre en la cuesta de Villalobos, donde solo se reportaron daños materiales.



En videos compartidos por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva se observa el asfalto mojado y varios separadores de concreto que dividen la vía desplazados, debido a que los vehículos impactaron contra estos.



En la carretera quedaron regadas varias sandías que transportaba un picop involucrado en el percance.



Dalia Santos, vocera de la PMT, informó que fue necesario coordinar una unidad de emergencia y solicitar el apoyo de los Bomberos Municipales, además de grúas para reubicar los separadores viales.



Se desconocen las causas del accidente.