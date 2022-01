Ciclo escolar comenzará en híbrido pese a rezago de conectividad y alza de contagios por ómicron

Desde octubre pasado el presidente Alejandro Giammattei presentó como meta el retorno “seguro” a las aulas, y con la publicación del Acuerdo Ministerial 6-2022 emitido por el Ministerio de Salud se da pauta al retorno a clases para los establecimientos que cumplan con los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación (Mineduc), así como las medidas de prevención del contagio de covid-19 -uso de mascarilla, distanciamiento físico, higiene de manos y desinfección de ambientes-.

La nueva disposición dejaría sin efecto el trámite que los colegios debían hacer para conseguir la autorización de las autoridades de Salud y de Educación para retornar a las clases presenciales estando en alerta naranja, siempre que cumplieran con los protocolos de bioseguridad -establecido en el acuerdo 79-2021 que fue derogado-. Un proceso que resultó engorroso para muchos centros educativos y que les impidió, pese a cumplir con los requisitos, atender a los estudiantes en las aulas.

Ahora, según el acuerdo 6-2022, mientras el semáforo esté en anaranjado y en amarillo los establecimientos podrán combinar la presencialidad con el aprendizaje en casa. Pero deben acatar el aforo dentro de los salones y garantizar la división de los escolares en burbujas.

318 municipios están en alerta anaranjada y amarilla, los establecimientos educativos en estos lugares podrán impartir clases en modalidad híbrida.

Cuando el semáforo marque anaranjado la distancia entre personas en el aula deberá ser de 4 metros cuadrados, y en los buses la ocupación es del 50 por ciento. Mientras que en amarillo este se reduce a 2.5 metros cuadrados en los salones, y a 75 por ciento de la capacidad en el trasporte escolar.

Al estar el municipio en rojo las clases serán a distancia, de manera virtual, mientras que si está en verde serán de manera presencial.

El ministro de Salud, Francisco Coma, señaló en conferencia de prensa este lunes 10 de enero que es “fundamental” que los estudiantes vuelvan a clases. “No podemos seguir con los niños aislados, por su salud mental”, pues a su parecer es uno de los aspectos más castigados y menos valorados durante la pandemia.

Aclaró que dependerá del comportamiento de la población para que los municipios no lleguen a alerta roja, lo que limitaría el regreso a las aulas.

Hay puntos que aclarar

Diana Brown, de la Asociación de Colegios Privados, menciona que es un paso positivo el que los establecimientos educativos puedan dar clases hibridas en alerta anaranjada, sin embargo, les preocupa algunos puntos que no están claros en el acuerdo ministerial.

Uno de ellos es el artículo 6, el cual establece que los centros deben notificar al Ministerio de Salud, a través del servicio de salud de su localidad, los casos sospechosos o confirmados de covid-19 en un lapso de 12 horas. Pero, no está aclara la ruta que deben seguir, pues esta notificación se hacía anteriormente al Mineduc.

Brown también menciona el artículo 9, sobre las infracciones para quienes incumplan con la normativa, mismas que se establecen en el Código de Salud, y las sanciones van desde apercibimiento escrito, multas, cierre temporal del establecimiento hasta clausura.

“Tenemos que asumir que habrá una supervisión ocular o visita sorpresa -a los establecimientos-, no lo dicen. Hay ciertos vacíos y van a tener que sacar un reglamento y hacerlo a la mayor brevedad posible porque hay colegios que ya están funcionando”, agrega.

Que los niños y adolescentes tengan clases presenciales o que continúen a distancia será decisión de los padres, así lo establece el protocolo del Mineduc, que el acuerdo 6-2022 llama a implementar.

“El retorno presencial debe ser un proceso voluntario en donde los padres de familia o encargados autorizan la asistencia presencial de los estudiantes al centro educativo”, dicen los lineamientos que el Mineduc publicó el año pasado para el regreso a clases.

De esa cuenta, Brown menciona que el centro educativo deberá contar con la modalidad presencial y a distancia para atender a sus estudiantes. Sin embargo, no todos tienen la capacidad de ofrecer la modalidad híbrida, debido a la falta de conectividad para dar clases virtuales.

“El año pasado muchos dieron clases apoyados en WhatsApp, hicieron su mejor esfuerzo, pero no todos los centros educativos tienen la capacidad financiera para establecer una red, establecer sitios web, no todos van a poder hacerlo, un punto que en estos dos años el Ministerio de Educación no ha logrado resolver”, agrega.

Debido al comportamiento de la variante ómicron en el país, se prevé un incremento de contagios de covid-19 y que con el pasar de las semanas haya más municipios en alerta roja, y los establecimientos educativos tendrán que cerrar de nuevo y trabajar a distancia.

Es por ello que la sugerencia de la Asociación de Colegios Privados es que el tablero de alertas sanitarias sea un referente para el padre de familia de enviar o no a sus hijos a clases, pero que aún estando los municipios en alerta roja los centros educativos puedan abrir las aulas. La propuesta esperan hacerla llegar a las autoridades de Salud.

Para el pediatra Alejandro de León en este momento de la pandemia no es recomendable el retorno a la presencialidad. A través de un video difundido en redes sociales señaló que la variante ómicron es 70 veces más replicable que delta, y en los últimos días ha evaluado más casos de niños por contagios de covid-19.

“En este punto no recomendaría regreso a clases. He sido procolegios, pero en este momento tenemos que ser un poquito prudentes. Es increíble, porque este es el país de las fiestas presenciales y de las clases virtuales, y lo que estamos viendo ahorita son las secuelas de las fiestas de fin de año”, dijo De León.

Los contagios de covid-19 van en aumento, en los primeros nueve días de enero el Ministerio de Salud reportó 10 mil 459 casos positivos, una cifra superior a la registrada en todo diciembre del 2021, cuando fueron 10 mil 153 las personas infectadas.

Sin respuesta

Desde el viernes 7 de enero se pidió al Departamento de Comunicación del Ministerio de Educación información acerca de la cantidad de colegios privados a los que se les había autorizado trabajar en presencial en alerta anaranjada. También se solicitó una entrevista con la viceministra Técnica para conocer a detalle cómo sería el regreso a clases 2022, pero no se obtuvo repuesta.

El lunes 10 de enero se volvió a requerir información relacionada con la publicación del Acuerdo Gubernativo 6-2022 emitido por el Ministerio de Salud, sobre la norma sanitaria para la prevención y control del covid-19 en los centros educativos, pero al cierre de esta edición la solicitud no fue atendida.