Cierran la calzada San Juan por trabajos en viaducto de la Roosevelt

Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y del Fondo Social de Solidaridad informaron sobre un nuevo cierre vehicular, debido a trabajos en la estructura del puente número seis del viaducto que se construye en la intersección de la calzada Roosevelt y la calzada San Juan.

Debido a estas labores, será necesario cerrar el paso en dirección al occidente sobre la calzada San Juan. El cierre se efectuará desde las 21 horas del miércoles 3 de diciembre hasta las 4.00 horas del jueves 4 de diciembre.

Según las instituciones a cargo, los trabajos forman parte del proyecto que busca mejorar la conectividad vial entre Mixco y la ciudad de Guatemala, una zona de alta carga vehicular.

Como ha ocurrido en cierres anteriores, las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus rutas con antelación y utilizar vías alternas para evitar congestionamientos durante las horas de mayor circulación.

Guillermo Guzmán, monitor del Fondo de Desarrollo Social, indicó que el cierre responde a tareas específicas de colocación de estructura y seguridad en la zona de obra, por lo que solicitó comprensión a la ciudadanía.

El Ministerio de Comunicaciones no detalló si habrá nuevos cierres en los próximos días, pero se prevé que los trabajos continúen en las semanas siguientes como parte del calendario previsto.

