Comunitario
Cierran la calzada San Juan por trabajos en viaducto de la Roosevelt
Un nuevo cierre en la calzada San Juan se aplicará este miércoles por trabajos en el viaducto de la calzada Roosevelt, según informó el Ministerio de Comunicaciones.
Personal del CIV trabaja en el viaducto en construcción sobre la calzada Roosevelt, donde se realizan cierres parciales nocturnos. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuenta de X @CIV_Guatemala)
Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y del Fondo Social de Solidaridad informaron sobre un nuevo cierre vehicular, debido a trabajos en la estructura del puente número seis del viaducto que se construye en la intersección de la calzada Roosevelt y la calzada San Juan.
Debido a estas labores, será necesario cerrar el paso en dirección al occidente sobre la calzada San Juan. El cierre se efectuará desde las 21 horas del miércoles 3 de diciembre hasta las 4.00 horas del jueves 4 de diciembre.
Según las instituciones a cargo, los trabajos forman parte del proyecto que busca mejorar la conectividad vial entre Mixco y la ciudad de Guatemala, una zona de alta carga vehicular.
Como ha ocurrido en cierres anteriores, las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus rutas con antelación y utilizar vías alternas para evitar congestionamientos durante las horas de mayor circulación.
Guillermo Guzmán, monitor del Fondo de Desarrollo Social, indicó que el cierre responde a tareas específicas de colocación de estructura y seguridad en la zona de obra, por lo que solicitó comprensión a la ciudadanía.
El Ministerio de Comunicaciones no detalló si habrá nuevos cierres en los próximos días, pero se prevé que los trabajos continúen en las semanas siguientes como parte del calendario previsto.
