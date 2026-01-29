Cierran temporalmente el acceso al mirador del Rey Kan Ek’ en Tayasal por trabajos de mejora

El acceso al mirador del Rey Kan Ek’, uno de los puntos más visitados del Parque Arqueológico Tayasal, en Flores, Petén, está cerrado temporalmente debido a trabajos de remodelación impulsados por el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD).

Según la cartera, las obras se concentran en el ingreso principal y en el área del mirador, con la promesa de mejorar la seguridad y accesibilidad. Sin embargo, no se detalló cuánto tiempo durará la intervención ni el tipo de modificaciones que se realizan en el sitio.

Aunque el parque continúa abierto al público, los visitantes no pueden acceder a uno de sus principales atractivos. Como alternativa, se ha habilitado el mirador del Cenote, y se permite el paso por un sendero de madera desde el cual se observa el área intervenida.

De acuerdo con un comunicado publicado este jueves 29 de enero, el proyecto forma parte de una colaboración entre el MCD y el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), aunque tampoco se han hecho públicos los costos de la obra ni el cronograma de ejecución.

