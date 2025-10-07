Comunitario
Cierre en la calzada Roosevelt: tránsito será desviado esta noche por obras en distribuidor vial
El Ministerio de Comunicaciones cerrará este martes un tramo de la calzada Roosevelt hacia El Trébol por trabajos en un distribuidor vial. El paso se habilitará el miércoles a las 5.00 horas.
Trabajos en el nuevo distribuidor vial en la calzada Roosevelt obligan al cierre nocturno del paso hacia El Trébol. (Foto: Hemeroteca PL)
El Ministerio de Comunicaciones y el Fondo Social de Solidaridad (FSS) informaron que este martes 7 de octubre, a partir de las 20.00 horas, se realizará el cierre temporal de la calzada Roosevelt, en sentido hacia El Trébol, zona 11 capitalina, debido a trabajos de colocación de vigas en el Puente 4, como parte de la construcción de un nuevo distribuidor vial.
El paso será reabierto el miércoles 8 a las 5.00 horas, según lo previsto.
El tránsito vehicular será desviado por el carril auxiliar que conduce al Hospital Roosevelt, según detalló Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Montejo recomendó a los automovilistas utilizar vías alternas y atender las instrucciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
“Recomendamos conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones de los agentes de la PMT. Sea empático con quienes compartimos la vía pública y respete los espacios peatonales”, indicó el funcionario.
🚨 ¡Atención, estimados vecinos!— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 7, 2025
Hoy a partir de las 20:00 horas se realizará el cierre temporal de la Calzada Roosevelt y 9a. avenida, zona 11, hacia El Trébol por trabajos en paso a desnivel.
El tránsito será desviado por un carril auxiliar con dirección al Hospital… pic.twitter.com/Yv2KSQEMAO