Cierre en la calzada Roosevelt: tránsito será desviado esta noche por obras en distribuidor vial

El Ministerio de Comunicaciones cerrará este martes un tramo de la calzada Roosevelt hacia El Trébol por trabajos en un distribuidor vial. El paso se habilitará el miércoles a las 5.00 horas.

Paso a desnivel calzada Roosvelt a cargo de empresa Cebco tras destitucion de Jazmin de la Vega (1)

Trabajos en el nuevo distribuidor vial en la calzada Roosevelt obligan al cierre nocturno del paso hacia El Trébol. (Foto: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Comunicaciones y el Fondo Social de Solidaridad (FSS) informaron que este martes 7 de octubre, a partir de las 20.00 horas, se realizará el cierre temporal de la calzada Roosevelt, en sentido hacia El Trébol, zona 11 capitalina, debido a trabajos de colocación de vigas en el Puente 4, como parte de la construcción de un nuevo distribuidor vial.

El paso será reabierto el miércoles 8 a las 5.00 horas, según lo previsto.

El tránsito vehicular será desviado por el carril auxiliar que conduce al Hospital Roosevelt, según detalló Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Montejo recomendó a los automovilistas utilizar vías alternas y atender las instrucciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

“Recomendamos conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones de los agentes de la PMT. Sea empático con quienes compartimos la vía pública y respete los espacios peatonales”, indicó el funcionario.

