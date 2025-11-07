Cierre parcial en calzada Roosevelt por obras en viaducto; autoridades recomiendan rutas alternas

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) anunció que este viernes 7 de noviembre se llevará a cabo un cierre parcial en la calzada Roosevelt, en dirección hacia el Trébol, como parte de los trabajos nocturnos de construcción del viaducto a cargo del Fondo Social de Solidaridad (FSS).

Según informó la cartera, la restricción vehicular comenzará a las 20 horas y se extenderá hasta las 3.00 horas del sábado 8. Durante este lapso, un carril será inhabilitado por la instalación de la prelosa del puente 2, lo que implicará una reducción significativa del paso vehicular en esa vía.

El CIV hizo un llamado a los automovilistas para que utilicen rutas alternas y manejen con precaución, debido a que la calzada Roosevelt es uno de los corredores con mayor carga vehicular en la ciudad.

Las autoridades anticipan la posibilidad de congestionamiento en ese tramo, especialmente hacia la zona 11 y las salidas hacia el occidente del país.

Vías sugeridas

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, explicó que, con el fin de mantener la circulación durante los trabajos, el tránsito será desviado hacia el carril auxiliar, mientras se coordina con personal operativo para garantizar la seguridad vial.

Entre las alternativas para evitar la zona en construcción, se sugiere a los usuarios utilizar la calzada San Juan, que conecta desde Mixco hasta el área de El Trébol, o tomar el anillo Periférico y desviarse por la 13 calle desde el puente de Cejusa, pasando a la calzada Raúl Aguilar Batres hasta llegar a la colonia La Reformita, zona 12.

Montejo indicó que, si bien puede presentarse una movilidad más lenta, el impacto será manejable debido al horario en que se ejecutan los trabajos. Agregó que, de ser necesario, las autoridades están preparadas para habilitar un carril reversible en la calzada Roosevelt, zona 7.

Agregó que en el área se desplegarán ocho agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), apoyados por unidades de señalización. Además, se realizará un monitoreo constante mediante agentes motorizados para responder a cualquier eventualidad que pudiera alterar el flujo vehicular.