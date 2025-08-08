Cierres, desvíos y transporte gratuito marcan operativo vial por Feria de Jocotenango

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala informó este viernes 8 de agosto que prestará servicio con aproximadamente 100 agentes durante la tradicional Feria de Jocotenango, que se llevará a cabo del sábado 9 al domingo 17 de agosto del 2025.

El evento se realizará, como cada año, en la avenida Simeón Cañas y el Hipódromo del Norte, por lo que se ha preparado un operativo especial para regular el tránsito vehicular en las zonas de influencia, que abarcan el Anillo Periférico, la calle Martí, el Centro Histórico y la calzada José Milla y Vidaurre.

De esa cuenta, la PMT anunció cierres viales en la rotonda frente al Hipódromo del Norte, la avenida Simeón Cañas y la sexta avenida de la zona 2, que permanecerán cerradas al tránsito vehicular.

Se informó que estas medidas buscan garantizar que el corredor proveniente de la ruta al Atlántico fluya sin interrupciones hacia el puente El Incienso, y que los vehículos que se dirijan desde Jocotenango hacia la calle Martí no interfieran con quienes van a la ruta CA-9 Norte.

Se anticipa que los horarios de mayor afluencia vehicular durante los días de feria serán entre las 11 y las 15 horas, y nuevamente entre las 17 y las 21 horas.

Por tal motivo, la PMT brindará apoyo para mantener despejados los carriles auxiliares de la avenida Simeón Cañas, los cuales funcionarán como rutas de acceso y salida para vecinos, unidades de emergencia como los bomberos y fuerzas de seguridad.

Estacionamientos gratuitos y transporte municipal

La Municipalidad de Guatemala habilitará estacionamientos sin costo en el parqueo frente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) del Centro Cívico, parqueo La Loba de la Municipalidad de Guatemala y Finca El Zapote.

De acuerdo con la PMT, desde esos lugares, los vecinos podrán abordar buses municipales gratuitos que los trasladarán directamente al área de la feria de Jocotenango.

Asimismo, se reitera que las restricciones para el transporte pesado y de carga se mantendrán sin modificaciones durante los días de feria.

En un comunicado, la PMT informó que el alcalde Ricardo Quiñónez confirmó que los trabajos de construcción en la nueva calle Martí no afectarán las actividades de la Feria de Jocotenango.

Finalmente, se hace un llamado a vecinos y visitantes a mantenerse atentos, solidarios y respetuosos con las distintas formas de movilidad, y a prestar especial atención a las actividades religiosas, cristianas y espirituales que forman parte del marco cultural de esta celebración familiar.

