Cierres en la Roosevelt: trabajos nocturnos en paso a desnivel afectarán el tránsito hacia el Trébol

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) anunció que el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre se realizarán cierres parciales en la calzada Roosevelt, con dirección hacia el Trébol, debido a trabajos de construcción de un viaducto en el área.

Según el CIV, el primer cierre se efectuará de las 21.00 horas del miércoles 26 a las 4.00 horas del jueves 27 de noviembre.

El segundo cierre se llevará a cabo del jueves 27 al viernes 28 de noviembre, en el mismo horario. Por ello, se recomienda tomar precauciones al circular por ese sector, respetar la señalización y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito que apoyarán durante la operación.

Los trabajos corresponden al puente 4 del viaducto en construcción, según la cartera de Comunicaciones.

“La calzada Roosevelt tendrá cierre parcial nocturno por trabajos en el puente 4”, indicó la cartera en sus redes sociales.

Además, el CIV informó que el tránsito será desviado al carril auxiliar que conduce hacia el Hospital Roosevelt.