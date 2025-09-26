Cierres parciales en la ruta al Pacífico afectarán tránsito durante dos semanas entre Amatitlán y Villa Lobos

La circulación vehicular por un tramo de la ruta al Pacífico se verá afectada durante al menos dos semanas, debido a trabajos de recuperación vial que comenzarán este domingo 28 de septiembre, según informó la vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, Dalia Santos.

Las labores de mantenimiento consistirán en bacheo mayor, carril por carril, en una sección de aproximadamente 500 metros, comprendida entre los kilómetros 23 y 23.5, en sentido de sur a norte, es decir, hacia la Ciudad de Guatemala.

“Este domingo iniciaremos la recuperación de un tramo dañado de aproximadamente 500 metros, entre los kilómetros 23 y 23.5. Se intervendrá con bacheo mayor, carril por carril”, explicó Santos.

Según la programación anunciada por la PMT villanovana, los trabajos se realizarán en los siguientes horarios:

Domingo 28 de septiembre: de 7.00 a 15.00 horas

de 7.00 a 15.00 horas Del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre: de 9.00 a 17.00 horas

Las autoridades indicaron que los cierres serán parciales, por lo que se mantendrá habilitado al menos un carril para el paso de vehículos. El tránsito será regulado en el área con apoyo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) y de las policías de tránsito de Villa Nueva y Amatitlán.

Santos agregó que los trabajos se enfocarán en la recuperación de la carpeta asfáltica en el tramo comprendido entre los kilómetros 22 y 23, una zona con alto nivel de deterioro. Este sector abarca desde la jurisdicción de Amatitlán hacia Villa Lobos, una de las áreas más transitadas de la ruta CA-9.

“La PMT de Villa Nueva informa sobre trabajos que se realizarán a partir del domingo 28 de septiembre. Se trabajará en la recuperación de la carpeta asfáltica entre los kilómetros 22 y 23, sector que presenta mayor deterioro. El tramo a intervenir va desde la jurisdicción de Amatitlán hacia el sector de Villa Lobos”, detalló.

Los trabajos se extenderán por un período aproximado de dos semanas, aunque podría variar dependiendo de las condiciones climáticas y del avance de las obras.

Durante este período, agentes de la PMT estarán asignados de forma permanente al área intervenida, con el objetivo de garantizar la seguridad vial, orientar a los automovilistas y reducir al mínimo los inconvenientes durante los horarios de intervención.

“El objetivo es garantizar la seguridad vial de las personas mediante la rehabilitación de la carretera, y asegurar la viabilidad para miles de guatemaltecos que transitan por esta importante vía que conecta el sur del país con la capital”, concluyó Santos.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar sus salidas, utilizar rutas alternas y estar atentos a los canales oficiales de información de las instituciones involucradas.

