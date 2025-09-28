Cinco días de recapeo en la ruta al Pacífico: PMT de Villa Nueva advierte sobre paso restringido hacia la capital

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que este domingo 28 de septiembre comenzaron los trabajos de recapeo en la ruta CA-9 o ruta al Pacífico, en dirección hacia la ciudad capital. Las labores se extenderán hasta el jueves 3 de octubre, por lo que se mantendrán cierres parciales en el tramo comprendido entre el kilómetro 23.5 y el kilómetro 23.

El tránsito será regulado en el área con apoyo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) y de las policías de tránsito de Villa Nueva y Amatitlán.

Según explicó Dalia Santos, vocera de la PMT villanovana, los trabajos se iniciaron este domingo a las 7 horas y concluirán a las 15 horas. A partir del lunes 29 de septiembre, las jornadas laborales se desarrollarán de 9 a 17 horas.

“En este momento se trabaja sobre el carril izquierdo, lo que permite la habilitación de un carril y medio hacia la ciudad capital. Conforme avancen los días, se intervendrá el carril derecho y se dejará habilitado un carril con nueva carpeta asfáltica”, detalló Santos.

La PMT mantiene señalizado el sector y agentes brindan apoyo en el lugar para prevenir hechos de tránsito.

“Hacemos un llamado a los conductores para que respeten las señales de tránsito y reduzcan la velocidad al aproximarse a la zona de trabajos”, añadió la vocera.

Las autoridades reiteraron que los trabajos se realizarán únicamente en la vía hacia la ciudad capital. La PMT continuará informando sobre los avances del proyecto.

