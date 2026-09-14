Comunitario
Ciudad Vieja multará a vecinos que desperdicien agua durante celebraciones de Independencia
La Municipalidad de Ciudad Vieja sancionará el 14 y 15 de septiembre el uso inadecuado de agua potable en las calles, así como en las carreteras RN-10 y RN-14.
Foto de referencia. La Municipalidad de Ciudad Vieja multará a vecinos por el desperdicio de agua durante celebraciones de Independencia. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
A través de un comunicado, la Municipalidad de Ciudad Vieja anunció que realizará supervisiones en calles, avenidas y las carreteras RN-14 y RN-10 para verificar que no se desperdicie el recurso hídrico.
Las inspecciones se realizarán desde las 6 horas del lunes 14 de septiembre hasta las 6 horas del 15 de septiembre.
Durante las supervisiones, harán documentaciones con fotografías y tomarán direcciones exactas. Se multará "drásticamente" a quienes no cumplan con los lineamientos establecidos. Además, las autoridades municipales exhortaron a los vecinos a celebrar el recorrido de las antorchas de independencia con "fuertes aplausos en familia" y a dar el ejemplo al no desperdiciar agua potable.
Las autoridades municipales de Ciudad Vieja muestran su preocupación por el cuidado del agua, debido a la sequía que afecta actualmente al país, por lo que consideraron necesario tomar dichas medidas.
🚨ATENCIÓN - URGENTE🚨#Comparte pic.twitter.com/IIOrWrV78w— Municipalidad de Ciudad Vieja Sac. (@municiudadvieja) September 14, 2026
La sequía que atraviesa Guatemala ha ocasionado pérdidas de cosechas en el sector agrícola y podría potenciar una crisis alimentaria en el 2027.
Lea más: “Los impactos de la sequía ya están llegando a las áreas urbanas”: la crisis alimentaria amenaza con extenderse a las ciudades
*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.