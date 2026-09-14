Ciudad Vieja multará a vecinos que desperdicien agua durante celebraciones de Independencia

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Ciudad Vieja multará a vecinos que desperdicien agua durante celebraciones de Independencia

La Municipalidad de Ciudad Vieja sancionará el 14 y 15 de septiembre el uso inadecuado de agua potable en las calles, así como en las carreteras RN-10 y RN-14.

Cecilia Donis

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Foto de referencia. La Municipalidad de Ciudad Vieja multará a vecinos por el desperdicio de agua durante celebraciones de Independencia. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. La Municipalidad de Ciudad Vieja multará a vecinos por el desperdicio de agua durante celebraciones de Independencia. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

A través de un comunicado, la Municipalidad de Ciudad Vieja anunció que realizará supervisiones en calles, avenidas y las carreteras RN-14 y RN-10 para verificar que no se desperdicie el recurso hídrico.

Las inspecciones se realizarán desde las 6 horas del lunes 14 de septiembre hasta las 6 horas del 15 de septiembre.

Durante las supervisiones, harán documentaciones con fotografías y tomarán direcciones exactas. Se multará "drásticamente" a quienes no cumplan con los lineamientos establecidos. Además, las autoridades municipales exhortaron a los vecinos a celebrar el recorrido de las antorchas de independencia con "fuertes aplausos en familia" y a dar el ejemplo al no desperdiciar agua potable.

Las autoridades municipales de Ciudad Vieja muestran su preocupación por el cuidado del agua, debido a la sequía que afecta actualmente al país, por lo que consideraron necesario tomar dichas medidas.

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