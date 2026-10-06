Mató a su madre y a su sobrino: hombre recibe 54 años de prisión por estrangularlos en San José Pinula

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal declaró este martes 6 de octubre culpable a Williams Paredes Chávez por el crimen de su mamá, una mujer de 62 años, y de su sobrino, de 18. El hecho ocurrió en marzo del 2023 en una vivienda ubicada en un residencial de San José Pinula, Guatemala.

Las víctimas fueron identificadas como Sara Elena Chávez Carrillo y Josué Caleb Rangel Chávez. Ambos fueron localizados sin vida y un examen forense determinó que murieron estrangulados.

El tribunal, por unanimidad, dictó la sentencia correspondiente: 27 años de prisión por parricidio y 27 por asesinato. El pasado 27 de agosto, uno de los hermanos del acusado declaró que problemas familiares pudieron motivar el crimen y que Paredes Chávez sentía celos por el trato que su sobrino recibía de su madre.

Señaló que Paredes Chávez amenazó en reiteradas ocasiones a su progenitora y a su sobrino, y que, a pesar de ser hermanos, tenían diferencias. Incluso, afirmó que interpuso una denuncia en su contra ante el Ministerio Público (MP).

El testigo declaró que se encontraba en Estados Unidos y que su hermana fue quien lo llamó para informarle sobre el crimen de sus familiares. Posteriormente, se trasladó al país. Relató que la última comunicación con su mamá fue por medio de un mensaje el 20 de marzo del 2023, relacionado con el envío de dinero.

Un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) compareció ante el tribunal y relató que los informes forenses determinaron que ambas víctimas murieron estranguladas.

Posteriormente, el tribunal declaró reserva del caso, por lo que no se conocieron otros medios de prueba presentados por la fiscalía para acreditar la responsabilidad del acusado en el doble crimen.

Williams Paredes Chávez deberá cumplir la condena impuesta en el centro carcelario que sea designado.

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